Argentine : La France soutient la renégociation de la dette envers le FMI et le Club de Paris

Le président argentin Alberto Fernández a remercié mercredi la France pour son soutien dans la renégociation de sa dette envers le Fonds Monétaire International (FMI) et le Club de Paris, lors d’une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron.

La France est le troisième pays, après le Portugal et l'Espagne, à soutenir le processus de renégociation de la dette de l'Argentine envers le FMI et le Club de Paris : « Nojus voulons que l'Argentine parle de façon constructive avec le Club de Paris, ce sera très important pour l'ensemble de la population, » a déclaré Macron. Et il s'est dit heureux de recevoir Fernández: « Je suis heureux que nous puissions poursuivre nos échanges amicaux et de travail. Nous avons une relation particulière alimentée par l'histoire, la littérature et l'art. »

Les présidents ont fait une déclaration conjointe sur les marches du Palais de l'Elysée, siège du Gouvernement, avant un déjeuner lors duquel Macron a dit qu'ils allaient parler « des engagements financiers de l'Argentine sur lesquels le président Fernández a travaillé avec moi. »

« Au niveau international, nous voulons qu'il y ait un traitement solidaire de la pandémie, la France s'est engagée à donner à COVAX 500 000 doses de vaccin d'ici la fin juillet et nous le ferons. Cette répartition des doses profitera aux pays à faibles revenus mais aussi à l'Argentine. »

Le président argentin a affirmé qu'il « attendait beaucoup » de Macron qu'il a qualifié « d'ami » et il a souligné qu'ils avaient « des points de vue communs sur les problèmes environnementaux et de genre qui font le développement humain. »

Le président français a invité Fernández au Forum de la Génération Egalité qui aura lieu à Paris du 30 juin au 2 de juillet prochains parce que l'Argentin a eu « le courage de fair eune réforme pour que les femmes disposent de leur corps et cela a été très important pour le continent, » a-t-il dit en évoquant ma récente approbation de al loi sur l'interruption volontaire de grossesse.

Aprsè avoir déjeuné avec Macron, Fernández et sa délégation partiront pour Rome où ils arriveront à 15 heures, heure locale.

(Avec des informations de TeleSur)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/12/francia-apoya-a-argentina-en-renegociacion-de-la-deuda-con-fmi-y-club-de-paris/#boletin20210512

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/argentine-la-france-soutient-la-renegociation-de-la-dette-envers-le-fmi-et-le-club-de-paris.html