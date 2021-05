Chili : Comprendre les résultats des élections à la Convention Constituante

Les secteurs progressiste et indépendant sont majoritaires dans la nouvelle Convention Constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution du Chili qui date des temps de la dictature de Augusto Pinochet qui a pris fin en 1990.

La plus importante élection de l’histoire du Chili s’est achevée par la défaite du Gouvernement de Sebastien Piñera, le déplacement des partis traditionnels et l’apparition d’une nouvelle génération politique née de l’explosion sociale de 2019.

30 ans plus tard, alors que l'électorat chilienne a exprimé un large rejet et une indigestion des vieux partis du régime, la Convention Constitutionnelle va être le centre d’attention où se déroulera la politique nationale et où on répondra aux larges attentes et aux grandes illusions concernant les changements.

Le Chili est à présent dans une situation historique en ayant une nouvelle Constitution élaborée en démocratie qui a ses antécédents dans le Gouvernement de l’Unité Populaire du président Salvador Allende assassiné pendant le coup d’état de Pinochet, le 11 septembre 1973.

Pinochet dirige le pays d’une main de fer pendant 17 ans. Son projet politique rejeté lors d’un plébiscite en 1988, il laisse le pouvoir en 1990 après des élections au démocrate-chrétien Patricio Aylwin mais reste aux commandes des forces armées jusqu’à 1998.

Maintenant cette nouvelle Constitution apparaît en réponse aux revendications de l’explosion sociale qui a secoué le pays à partir d’octobre 2019.

Cette procédure, soutenu par 78 % des électeurs lors d’un référendum en octobre 2020 s’achèvera en 2022 par une entreprise Sulta Sion populaire qui approuvera ou rejettera le texte de la nouvelle constitution.

Ainsi la nouvelle constitution chilienne sera rédigé dans sa majorité par des acteurs progressiste dans un pays qui a été conservateur durant plusieurs décennies bien que comme aucun secteur n’est atteint la majorité absolue, chercher des accords pour chaque article sera une nécessité.

Les candidats indépendants, à leur majorité de gauche, concentrent 48 % des voix.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/chile-convencion-constituyente-claves-20210517-0019.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/chili-comprendre-les-resultats-des-elections-a-la-convention-constituante.html