Chili : La candidate mapuche qui a obtenu le plus de voix à la Constituante 

La dirigeante et chamane mapuche Francisca Linconao a obtenu lundi la plus grand nombre de voix dans cette communauté ancestrale lors de l'élection des membres de la convention Constituante qui rédigera la future Constitution .

Qui est Francisca Linconao ?

Qui est cette guide spirituelle, menue, à la voix ferme, qui réside dans la commune de Padre Las Casas, en territoire mapuche d'Araucanía? Qui est cette femme pauvre qui a fait 9 mois deprison injustes, à laquelle l'Etat n'a jamais présenté d'excuses et sera élue constituante ?

En défense de son territoire

En 2008, elle s'est fait connaître dans tout le pays en dénonçant devant les tribunaux la société Palermo Limitada. Contrte tout ce que stipule la Loi sur les Forêts, cette entreprise abattait illégalement des arbres et des arbustes natifs parmi lesquels des plantes médicinales dans un secteur contigu à sa communauté, une action qui mettait en danger 3 sources et un marais qui avaient un caractère sacré selon les croyances mapuches.

Un an plus tard, la Cour d'Appel de Temuco a émis une sentence en sa faveur qui fut ensuite ratifiée par la Cour Suprême. Cette décision judiciaire a été la première application de l'Accord 169 de l’Organisation Mondiale du Travail (OIT) au Chile qui établit que l'Etat doit respecter les territoires ancestraux qui ont une importance particulière pour les cultures et les valeurs spirituelles des peuples indigènes.

Elle a aussi une une importance particulière dans les revendication du epuple mapuche concernant des territoires qui lui ont été arrachés au milieu du XIX ème siècle et dont beaucoup sont aux mains de grands propriétaires terriens ou de consortiums du secteur hydroélectrique et forestier.

Elle a été la première femme mapuche à gagner un procès grâce au 169. L'Etat l'a poursuivie, elle est allée en prison et elle a fait la grève de la faim. Ils l'ont qualifiée de terroriste et elle a été acquittée de toutes les charges qu'on lui imputait.

Suite à l'inaction de l'Etat chilien, les mapuches ont adopté la prise de propriétés comme stratégie destinée à récupérer leurs terres, à qui le gouvernement a répondu par l'adoption d'une loi anti-terroriste qui criminalise la cause de cepuple et provoque lapersécution de ses membres.

Agression sans preuves

Début 2013, la chamane Francisca Linconao a été accusée d'avoir mis le feu à la propriété du couple suisse-chilien Luchsinger Mackay, mort dans l'incendie. Le chamane Celestino Córdova a également été accusé de cet incident.

Bien que Linconao ait été acquittée, la police a perquisitionné son logement, l'a arrêté avec violence, l'a dépouillée de ses vêtements traditionnels et lui a interdit de se rendre sur les lieux sacrés mapuches, entre autres injustices.

A la suite de quoi, elle a déposé plainte contre l'Etat qui a été condamné à lui verser 30.000.000 de pesos (quelques 42.023 $ au taux de change actuel). La Cour a considéré que la police n'avait pas respecté sa condition d'autorité traditionnelle.

Début 2016, la chamane Francisca Linconao a été accusée à nouveau d'avoir mie le feu à cette propriété avec d'autres mapuches et mise en prison préventive. A la fin de l'année, voyant qu'on ne lui permettait pas de se défendre et que ses droits ne seraient encore pas respectés, elle a commencé une grève de la faim et forcé le tribunal à annuler saprison préventive et à l'assigner à résidence. Le jeûne l'avait beaucoup affectée mais elle a continué à clamer son innocence qui avait été ratifiée par le tribunal de Temuco en mai 2018 et elle a démontré que l'accusation dont elle était l'objet était dû à la défense verticale de son territoire.

