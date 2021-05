Chili : La Chambre des Députés rejette l'impôt sur les grosses fortunes

La Chambre des Députés en session plénière a rejeté mardi parce que le projet destiné à établir un impôt exceptionnel pour une seule fois pour les « super riches » c'est à dire pour ceux dont la fortune dépasse les 22 000 000 de $ qui devait financer une aide universelle d'urgence n'a pas obtenu le nombre de voix nécessaires.

Le projet était arrivé à la Chambre Basse en juin 2020 à la demande de 10 députés de gauche et après son approbation, le 21 avril, il était discuté en session plénière sur la base d'un nouveau rapport de la Commission de Constitution rendu par la députée du Parti Communiste Camila Vallejo.

Au débat de ce matin, le vote sur le projet n'a obtenu que 79 voix pour sur les 92 qui étaient nécessaires. 47 parlementaires ont voté contre et 10 se sont abstenus.

Lors de la discussion, le député Ignacio Urrutia a appelé la droite à n e pas céder face « aux idées populistes de gauche » parce que, selon lui, c'est cela que les gens punissent dans les urnes.

Le parlementaire Tomás Hirsch a soutenu que si la droite s'oppose à ce projet, c'est qu'elle « n'a rien compris » à ce que les gens demandent dans les urnes.

Camila Vallejo, après le résultat du vote, a déclaré : « La droite continue à défendre ceux qui la financent et rejette l'impôt sur les grosses fortunes. De toute manière, on approuve la TVA différente et ce projet passe au Sénat. Là, nous répondrons par un impôt sur le patrimoine pour continuer la lutte. »

Le député communiste Daniel Núñez a dit : « La droite utilise son droit de veto pour rejeter l'impôt que les super-riches » et il a ajouté qu'ainsi, « elle continue à défendre becs et ongles une distribution abusive de la charge de cette société. »

Lors de la discussion, on a analysé la baisse transitoire de l'impôt sur la valeur ajoutée (TVA) fixé à 19% sur certains produits de base et essentiels jusqu'en décembre 2022 pour réduire la charge fiscale des secteurs de classe moyenne.

Cette proposition cherche à réduire la TVA à 10% pour la livraison et l'achat de combustibles, d'aliments destinés aux humains et aux animaux, de produits sanitaires, d'hôtellerie, de soins sanitaires et dentaires, de services d'esthétique et de beauté intégrale, de services et d'établissements sportifs comme les gymnases, de fleurs et de plantes d'ornement et de services funéraires et sur les entreprises de pompes funèbres.

Elle cherche aussi à baisser à 4% l'impôt sur les produits de base comme le pain, la farine, les œufs, le lait, le fromage, les fruits, les légumes, les tubercules et les céréales et sur les médicaments à usage humain, les prothèses, les orthèses et les implants internes pour les personnes handicapées, les services de téléassistance et d'aide à domicile, les livres, les journaux et les revues qui ne contiennent pas de publicité.

