Chili : La communiste Irací Hassler maire de Santiago

Irací Hassler donne une victoire historique au Parti Communiste du Chili et assène un coup à Chile Vamos en arrachant à Felipe Alessandri la mairie de Santiago avec 75,88% des voix.

L'un des résultats les plus remarquables des élections municipales de dimanche au Chili a été la victoire au 1 er tour de la candidate communiste Irací Hassler. Le Parti Communiste n'avait jamais eu l'un de ses militants à la mairie de Santiago mais en 24 ans, aucun maire de Santiago n'avait été réélu ou ne s'était représenté. Hassler sera la seconde femme, depuis le fin officielle de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990, à occuper le fauteuil municipal après Carolina Tohá (2012-2016).

Merci beaucoup ! Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nous commençons à construire un bien-vivre pour nos quartiers. Nous avons un grand défi devant nous mais avec vous, nous le rednrons possible ! Vivons bien, Santiago ! pic.twitter.com/n5cVRLccnh

Irací Hassler Jacob #M251 (@IraciHassler) 17 mai 2021

A l'annonce de sa victoire, un peu après 1 heure du matin, Hassler a déclaré : « Nous espérons que ce qui se passe aujourd'hui à Santiago soit le prélude à ce qui va arriver aussi dans notre pays où jamais plus la droite ne va gouverner contre nos voisins. »

« Aujourd'hui, nous avons une opportunité historique, en cemoment si important, nous allons avoir une nouvelle Constitution et nous allons avoir aussi une transformation dans les quartiers de la commune de Santiago pour conquérir notre dignité et un bien-vivre dans ce moment historique de transformations. »

« Nous allons, avec beaucoup de force et de conviction, construire dès demain une municipalité pour les gens, une mairie constituante pour les gens. Allons avec force. »

« A Santiago, nous sommes allés conquérir al municipalité pour nos communautés. Nous espérons que ce qui se passe aujourd'hui à Santiago soit le prélude à ce qui va arriver aussi dans notre pays où jamais plus la droite ne va gouverner contre nos voisins qui ont souffert de la faim, de la misère et de l'abandon sous cette administration. »

sur son site internet, elle se décrit comme « une voisine du quartier Parque Forestal et une économiste de l'Université du Chili. J'ai été dirigeants étudiante pendant les mobilisations pour le droit à l'éducation publique gratuite. J'ai 30 ans et depuis 4 ans, j'ai l'honneur et la responsabilité d'être conseillère de Santiago. »

Daniel Jadue, qui doit être le candidat communiste aux élections présidentielles et a été élu à la mairie de la commune de Recoleta, pour sa part, a relié cette victoire symbolique au programme du PC pour la présidence et a déclaré : « Effectivement, c'est une avancée significative, conquérir la capitale de la Région Métropolitaine n'est pas un acte sans importance. Mais nous le devons aussi à un programme de gouvernement du Parti qui a été développé depusi longtemps dans beaucoup de mairies et se renforce en tant que façon de comprendre la politique. »

A propos de la victoire de Hassler, il a ajouté : « C'est eut-être la défaite le plus formidable pas seulement pour le Gouvernement. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/chile-triunfo-comunista-santiago-20210517-0015.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/chili-la-communiste-iraci-hassler-maire-de-santiago.html