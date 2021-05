Chili : Quelques sujets de discussion de la Convention Constituante

L'Assemblée Constituante du Chili est composée de 155 membres élus dimanche dernier qui devront écrire la nouvelle Constitution et s'il y a consensus sur certains sujets, sur d'autres, on prévoit d'intenses discussions.

La forte présence des 2 grandes listes d'opposition, Apruebo Dignidad et la Lista del Apruebo, qui ont obtenu plus de 2 tiers des sièges et auront, de ce fait ,le contrôle de l'Assemblée, permettra de concevoir une Constitution qui contiendra certaines des principales revendications du peuple qui est sorti dans la rue fin 2019.

La Constitution de 1980 a été modifiée plusieurs fois mais elle est encore pour beaucoup un héritage de la dictature militaire d'Augusto Pinochet (1973-1990) et un texte qui légitime le peu d'implication de l'Etat dans les services de base qui doivent être rendus aux citoyens.

Selon une étude révélée par un média chilien, une grande majorité des constituants serait en faveur d'une diminution du pouvoir du Président. Pour cela, on propose soit un système mixte avec l'inclusion d'un premier ministre soit une diminution des facultés actuelles du chef de l'Etat.

Un petit nombre seulement de constituants pencherait pour un système parlementaire arguant qu'on pourrait ainsi garder un mandat présidentiel de 4 ans sans avoir besoin de refaire immédiatement une élection.

Les changements dans le pouvoir exécutif auraient des répercussions sur la conception du Parlement car même si depuis presque 200 ans, le Congrès chilien est composé de 2 chambres, les nouveaux constituants penchent pour un congrès à une seule chmabre.

Ces changements auraient des répercussions sur le pouvoir judiciaire et en particulier sur le Tribunal Constitutionnel.

Un autre sujet de discussion serait l'autonomie de la Banque Centrale qui, semble-t-il, serait maintenue dans la nouvelle Constitution.

La position majoritaire des constituants va vers un modèle de Constitution avec un élargissement des droits dans tous les domaines parmi lesquels serait inclus le droit à l'accès, à la protection et à la distribution de l'eau comme droit fondamental et bien national d'usage public.

Cette Constitution devrait aussi indiquer que l'Etat garantit et fournit un accès égalitaire et universel à un logement digne adapté à la taille du foyer familial et dans des quartiers de qualité.

Un changement essentiel dans la formation du nouvel Etat chilien serait la reconnaissance des peuples originaires qui ont une représentation propre à l'Assemblée, ce qui ferait avancer l'Etat vers l'Etat Plurinational réclamé depuis longtemps dans le pays.

La nouvelle Constitution serait la première d'Amérique Latine à avoir été rédigée par une assemblée respectant la parité hommes-femmes qui prévoit d'introduire un amendement qui attribue à l'Etat le devoir de veiller à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et de mettre en place des règles qui sanctionnent la discrimination et promeuve l'égalité salariale.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/chile-temas-discusion-asamblea-constituyente-20210518-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/chili-quelques-sujets-de-discussion-de-la-convention-constituante.html