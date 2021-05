Chili : Résultats préliminaires des élections

Le président du conseil de direction du Service Electoral, Andrés Tagle, a fait connaître les premiers résultats officiels de l'élection à la Convention Constituante.

Sur 69,21% des bulletins dépouillés :

«Vamos por Chile» (38 sièges). C'est la droite. Elle avait besoin de 52 sièges, 1/3 des 155 pour avoir un droit de veto. Jusqu'à présent, elle ne l'a pas obtenu.

«Lista del Apruebo» (24 sièges). C'est l'ancien groupe de gauche social-démocrate mais néolibéral Bachelet-Lagos.

«Apruebo Dignidad» (30 sièges). C'est le PC + le Front Large (bloc anti-néolibéral).

«Indépendants» (45 sièges). En majorité anti-néolibéraux mais ils critiquent beaucoup les partis politiques et la classe politique. Ce sont des forces politiques ou des personnalités politisées apparues lors de l'explosion sociale d'octobre 2019. Ils se considèrent comme « ceux d'en-bas contre ceux d'en-haut ».

« Sièges réservés » (17 sièges). Ce sont les sièges destinés aux peuples indigènes. Le peuple Mapuche a 7 sièges réservés.

Ces résultats représentent une véritable débâcle pour les partis politiques et les pactes traditionnels et en particulier pour Chile Vamos et l'ancienne majorité.

Les Chiliens punissent les partis politiques

La Convention Constituante qui rédigera la nouvelle Constitution à partir du mois prochain sera marquée par la diversité et le peu d'influence qu'y auront les partis traditionnels et les grandes coalitions. Sur 40% des bureaux de vote au niveau national, les indépendants ont obtenu 42 des 155 sièges à la Convention Constituante, ce que personne n'attendait, selon les projections données par la chaîne CCN Chili.

La droite au pouvoir du président Sebastián Piñera a subi une grosse défaite : bien qu'elle soit aux mains du Parti Républicain, d'extrême-droite, elle n'obtient pas le tiers des sièges à la Convention nécessaire pour pouvoir négocier les règles de la nouvelle Constitution : elle n'obtient que 39 sièges, selon les projections, alors qu'il lui en fallait 52. Le centre-gauche uni dans la liste Apruebo –qui regroupe une bonne partie de la Concertation qui a gouverné le Chili de 1990 à 2010–, obtient 25 sièges et se place même derrière la gauche de la liste Apruebo Dignidad, qui comprend les communistes et le Front Large qui obtient 31 sièges.

Au Chili, 4 élections se déroulaient ce week-end : l'élection des membres de la Convention, l'élection des gouverneurs des régions et les élections municipales (des maires et des conseillers municipaux.) Mais la plus importante était celle des membres de la Convention Constituante à cause de son implication dans l'avenir du pays car les 155 membres élus devront rédiger la nouvelle Constitution qui remplacera celle qui est en vigueur. Née en 1980, sous la dictature d'Augusto Pinochet, elle comprend une cinquantaine de réformes, en majorité faites à la fin du régime militaire et sous le Gouvernement de Ricardo Lagos (2005). Quand l'explosion sociale a poussé dans les cordes la démocratie chilienne, en octobre 2019, la classe politique a proposé la voie de la Constituante comme seul moyen de canaliser les revendications sociales concernant les institutions.

La Convention Constituante sera diverse, c'est pourquoi on pense qu'il sera difficile de faire des accords. Les estimations de ces dernières semaines indiquaient que les indépendants devaient obtenir entre 8 et 16 sièges à cause des difficultés pour obtenir un quota dans un système qui privilégiait les listes des grandes coalitions. Etant donné ces difficultés, beaucoup de candidats qui ne militent pas ont opté pour se présenter avec le soutien des partis, c'est pourquoi le nombre de conventionnels qui ne rendent pas de comptes aux collectivités et aux coalitions pourrait être encore plus important.

Le décompte des voix a été très rapide après 2 journées d'élections qui se sont déroulées impeccablement comme c'est la tradition dans le pays. Quelques 14 900 000 citoyens avaient été appelés aux urnes pour élire les 155 rédacteurs de la nouvelle Constitution qui respectera la parité hommes-femmes et dont 17 sièges sont réservés aux peuples indigènes. Les électeurs ont dû choisir, de plus, les gouverneurs des régions et les autorités municipales (maires et conseillers). Ça a été une élection complexe avec 4 votes et un grand nombre de candidats. C'est la première fois qu'un pays latino-américain programme 2 journées électorales pendant la pandémie de COVID-19. Cela a changé les habitudes des électeurs, habitués à voter seulement le dimanche. Le samedi, les urnes ont étéprotégées par les Forces Armées et le Service Electoral (SERVEL) et aucun incident n'a été enregistré.

La participation inquiète les autorités et les experts, surtout en ce qui concerne la légitimité du processus constituant qui remettra le Chili en ordre. Le changement de Constitution a été la réponse de la classe politique aux citoyens pendant les révoltes de 2019, c'est pourquoi une faible participation signifierait que les gens adhèrent peu à cette issue institutionnelle. Selon les chiffres officiels, samedi, 20,5% du corps électoral a voté (un epu plus de 3 000 000 d'électeurs sur 14 900 000). Tout le monde n'est pas d'accord sur la signification de ce chiffre. Pour certains, il s'agit d'une situation contraire : au milieu d'une pandémie avec 37 617 cas actifs, d'une crise économique qui rend difficile même de payer le ticket de transport en commun pour se rendre au bureau de vote souvent loin de son domicile, du report de cette élection (programmée à l'origine en avril) et de la difficulté propre à un processus comprenant 4 votes simultanés.

A cette élection, il y a eu plus de candidats que jamais. Dans une situation de faible légitimité des partis politiques, 68% des candidats à la Convention ne militent dans aucun parti. Le pourcentage de personnes vaccinées ne peut être comparé à aucun autre en Amérique Latine. Vendredi, 9 006 139 personnes avaient été vaccinées avec lapremière dose et 7 457 662 avec les 2 doses, c'est à dire 49,1% de la population. Lundi reprend la vaccination des trentenaires sains.

« Au-delà des résultats, ce qui est important, c'est qu'il y ait un bon taux departicipation, idéalement pas inférieur à 51% - similaire à celui du referendum d'octobre – et une bonne distribution géographique selon les niveaux socio-économiques, » déclare Daniel Zovatto, directeur régional pour l'Amérique Latine et les Caraïbes d'IDEA Internacional, une organisation inter-gouvernementale qui a analysé la réalisation des élections pendant la pandémie. Pour Zovatto, cela « ne semble en rien facile. » « Puisse-t-on arrive rà donner uen bonne base de légitimité au processus constituant parce que la Constitution doit inclure tout le monde, » affirme le politologue et il estime que « le Chili doit considérer sérieusement et de façon urgente le fait de remettre en place le vote obligatoire. »

Avec le vote non obligatoire qui a été mise en place en 2012, la participation est tombée de 87% en 1989 à 36% aux avant-dernières élections municipales de 2016, un niveau historique. Au referendum constitutionnel d'octobre dernier, où 80% des électeurs ont cjhoisi de changer la Constitution, la participation a été de 50,91%. Malgré l'importance des enjeux, la moitié des électeurs a décidé de ne pas aller voter mais Zovatto souligne que le Chili a créé « une innovation réussie en Amérique Latine avec les 2 journées consécutives d'élections. »

Avec la Convention constituante qui prendra ses fonctions en juin, le Chili se redéfinira dans des domaines fondamentaux. L'organe discutera du régime politique et du système de gouvernement parce que tout le monde est d'accord sur la fait que le présidentialisme à la chilienne, exacerbé, a montré des déficiences pendant les révoltes d'octobre 2019. On débattra de la décentralisation et de la re-régionalisation dans un Etat unitaire et fortement centralisé dans la capitale comme l'Etat chilien. Les 155 constituants devront se mettre d'accord sur différents problèmes concernant les peuples originaires comme leur reconnaissance exprimée dans la Constitution ou la pluri-nationalité. C'est un sujet central étant donné les problèmes historiques de relations entre le peuple mapuche et le Gouvernement chilien dans la région de l'Araucanie et l'escalade de violence qui s'y développe. L'organe constituant discutera du modèle de développement économique, du rôle d'institutions comme le Tribunal Constitutionnel, du modèle d'Etat – les droits économiques et sociaux donnent lieu à de chauds débats – et de sujets particulièrement sensibles pour les marchés comme l'autonomie de la Banque Centrale.

L'un des aspects qui préoccupent le Chili à cette heure est que la participation aux élections est maintenant plus faible dans les municipalités pauvres et populaires. A La Pintana, dans le sud de la capitale, hier, la participation a été de 13,69%. A Vitacura, l'une des municipalités les plus riches, elle a atteint 41,31%. Si la voie de la Constituante n'intéresse pas les personnes vulnérables, il sera très difficile que la nouvelle Constitution soit la base d'un nouveau pacte social dont le pays a besoin. Le SERVEL, en tout cas, donnera bientôt les chiffres définitifs des 2 journées d'élections.

Selon les résultats préliminaires, Rodrigo Mundaca, le candidat indépendant du Front Large serait le prochain gouverneur de Valparaíso avec 44,33% des voix, soit 8 092 voix. Selon ces chiffres, il serait élu au premier tour.

Le candidat qui le suit, Manuel Millones, également indépendant mais pour Chile Vamos, aurait obtenu 22,51% des voix, soit 4 109 voix.

Le troisième et le quatrième, Aldo Acevedo et Marco Oyanadel, sont aussi des candidats indépendants et auraient obtenu respectivement 20,42% et 5,79% des voix.

