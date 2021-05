Chili: Situation économique

par Isbelia Farías

A propos de la situation économique du Chili, on a beaucoup dit que le pays a l'une des économies qui a la croissance la plus rapide en Amérique Latine, ce qui lui a permis de réduire sa pauvreté. Mais selon les données de la Banque Mondiale, plus de 30% de la population est économiquement vulnérable et a une inégalité de ressources reconnue.

Beaucoup furent témoins de la façon dont au milieu de la pandémie, les monnaies de nombreux pays latino-américains se sont dévaluées par rapport au dollar mais le Chili, grâce aux exportations de cuivre, a réussi à soutenir la valeur du peso chilien.

Cependant, à l'intérieur du pays, beaucoup racontent la cruelle réalité qu'ils vivent à cause de la précarité et des inégalités qui ont augmenté peu à peu tellement que fin 2019, cette situation a amené des millions de citoyens chiliens à protester à cause d'un avenir incertain.

Le Chili face à un processus historique

Maintenant, le Chili traverse un processus historique dans lequel il doit affronter certains aspects de son modèle économique, de sa façon de gouverner et de son contrôle de la société.

Car, bien qu'il ait réussi à réduire la pauvreté pour un temps et qu'il ait obtenu un progrès économique, le cadre politique du pays n'est pas suffisant pour que sa productivité continue à croître et qu'elle crée un meilleur marché du travail.

Au contraire, les inégalités augmentent et qi les protestations de 2019 et 2020 mettent quelque chose en évidence, c'est que le système socio-économique est assez vulnérable, raison pour laquelle les manifestants ont exigé un changement dans la direction sociale et politique du pays.

Aujourd'hui, la productivité et la croissance du Chili stagnent et c'est ce qui a provoqué l'inquiétude de beaucoup puisque cela implique d'analyser la sorte de réformes dont le pays a besoin.

Economie en chute

Dans le contexte de la pandémie, l'économie du Chili s'est effondrée jusqu'à atteindre la pire récession depuis des décennies.

Pour 2020, le PIB s'est contracté de 6% à cause d'un relâchement des mesures de confinement qui a permis une récupération partielle mais la situation économique du Chili avant les élections est que des millions d'emplois ont été perdus et que cette situation a affecté particulièrement les travailleurs du commerce et les femmes.

En ce qui concerne l'hôtellerie et l'agriculture, elles ont décliné et du coup, la classe moyenne s'est affaiblie. Ajouté à cela le déficit fiscal augmenté de 7,5% du PIB en 2020. Cela laisse prévoir que la pauvreté augmentera de 8,1% à 12,2% et que presque 800 000 personnes deviendront pauvres.

D'autre part, on prévoit que ce scénario d'incertitude frêne l'investissement privé et que la demande domestique augmente.

Bien que certains secteurs restent optimistes, les pronostics de la Banque Mondiale indiquent aussi qu'il « est peu probable que le Chili revienne aux niveaux d'avant la pandémie. »

Le pays avec le plus d'inégalités

Selon l'économiste de la firme S&P Global Ratings, Elihan Oliveros-Rosen: « la croissance économique du Chili qui s'améliore rapidement est une chose et la composition de la croissance économique en est une autre (…) Nous voyons un rétablissement de l'économie au Chili mais avec plus d'inégalités. »

Selon les experts, beaucoup de citoyens font face à la pandémie avec du travail qu'ils pourraient faire chez eux mais ceux qui ne osnt pas dans ces conditions ont perdu leur emploi.

Dans le cas du Chili, seule la moitié des 2 000 000 d'emplois qui ont été perdus ont été récupérés. Deplus, tous neeuvent pas retirer de l'argent de leur fonds d epensions puisque cela n'est possible que pour ceux qui ont un travail officiel.

Selon les données de la WorldInequalityDatabase, dirigée par l'économiste français Thomas Piketty, le Chili se trouve parmi les pays les plus inégaux du monde.

L'économiste de la fondation Sol, Marco Kremerman, affirme que la moitié des travailleurs au Chili ont un salaire inférieur au salaire moyen de 400 000 pesos, ce qui équivaut à 550 $ alors que le coût de la vie dans lepays est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays de la région.

Selon Kremerman, « ce qui s'est passé pendant cette pandémie, c'est que certains secteurs de production ont même généré plus de bénéfices que l'année précédente, les foyers se sont appauvris. »

Pour Kremerman, face aux élections, il n'y apas de vision optimiste car il affirme : « Il est intéressant de faire une lecture et une analyse à partir du pouvoir. Pour les marchés financiers, que ce soit Wall Street ou d'autres marchés, la question est de savoir si le modèle chilien qui a généré tant de richesse pour les plus riches, celui que nous avons dans les pays les plus inégaux du monde, se maintient » parce que , pour cet économiste, si la Convention n'amène pas le changement qu'exigent 78% des Chiliens qui ont voté pour remplacer la Constitution par une nouvelle, ce qui arriverait, ce serait « le danger – à nouveau – d'une explosion sociale, d'une crise politique. »

Pour l'ex-ministre des Finances, le professeur d'économie à l'université pontificale catholique du Chili, Rodrigo Valdés, le doute leplus important est « à quand la croissance ? (...) Ce quenosu ne savons pas, c'est où est la croissance potentielle de l'économie, à quoi il ajoute : « Nousne le saovns pas encore. Cela est aussi en relations avec le fait que nous pouvons tombrer dans une psirale négative de faible croissance, de chômage et de mécontentement social, plus de désordre, plus de protestations. Ou dans une spirale positive dans laquelle l'économie se rétablirait et dans un processus d'écriture d'un nouveau contrat social qui, même s'il est générateur de tensions, est bien. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-situacion-economica-elecciones-20210512-0021.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/chili-situation-economique.html