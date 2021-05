Colombie : 47 morts suite à la répression des manifestants

Bogota, 10 mai (RHC) L’Institut d’études pour la paix (Indepaz) et l’Organisation non gouvernementale (ONG) ont rapporté ce samedi qu’après 12 jours de mobilisation massive, la Colombie fait état de 47 morts à la suite de la répression perpétrée par des agents de l’Escadron mobile antiémeute (ESMAD) et de l’Armée nationale.

Selon les organisations sociales, sur les 47 personnes tuées, 39 sont victimes de violences policières, "l’ONG Temblores signale qu’il y a eu 963 arrestations arbitraires et 12 cas de violences sexuelles en Colombie", ajoute le rapport.

Alors que, mercredi dernier, le pays comptait 14 personnes souffrant de lésions oculaires, trois jours plus tard, 28 citoyens ont été signalés comme ayant des blessures aux yeux.

"Entre le 28 avril et le 8 mai, 278 agressions ont été commises par la police, ainsi que 1876 actes qualifiés de violents sur la base de dossiers audiovisuels", explique le document des deux organisations.

L’une des données les plus alarmantes est le taux de disparitions, puisque depuis le début des mobilisations massives jusqu’à vendredi dernier, 548 personnes sont portées disparues.

En ce qui concerne les villes, Cali (Valle del Cauca) compte 35 assassinats, suivi de Bogota (capitale), de Soacha, de Pereira et de Madrid (Cundinamarca) avec deux victimes chacune.

Malgré les menaces du commandement général de l’armée de maintenir le déploiement de ses hommes et la répression de l’ESMAD, les Colombiens sont retournés dans les rues pour manifester contre les politiques entreprises par le président Ivan Duque.

Les protestations qui ont éclaté suite au projet controversé de réforme fiscale de Duque (qui a ensuite été retiré par l’exécutif), les citoyens de tout le pays exigent l’abrogation de la réforme de la retraite et de la santé, ainsi que des possibilités accrues de lutter contre les profondes inégalités dont souffre le pays.

Vendredi dernier, les protestants à Cali ont rapporté que des policiers en civil avaient attaqué les mobilisations avec des armes à feu.

Source Telesur

