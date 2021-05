Colombie : déclaration politique des organisateurs de la grève nationale

Nous, les délégations des points de concentration et de blocage, des mouvements et des partis sociaux, politiques, de jeunes, étudiants, d’artistes, urbains, ruraux afros, indigènes, syndicaux, ouvriers, du commandement départemental de la grève et d’autres, réunis le 6 mai à l’auditorium 5 de l’université Del Valle, déclarons :

La grève nationale et sa mobilisation sociale et politique Cali, Valle et en Colombie obéit à une explosion de mécontentement populaire produit par des années d’exclusion et d’inégalités, aiguisé par la dictature uribiste au pouvoir dont la réforme fiscale criminelle n’a été que le détonateur qui a déclenché l’indignation populaire.

Nous reconnaissons qu’il n’existe pas de conduite unifiée de la grève. Par contre il existe de multiples expressions sociales, politiques et populaires dans tous les points de concentration et de blocage. Nous avons besoin d’une coordination dirigée et organisée.

Nous alertons sur le fait que le Gouvernement de Duque met en place contre la grève une réponse et une escalade militaire criminelles et essaie de l’atomiser par des dialogues par secteur.

Nous demandons qu'un corridor humanitaire alimentaire, de santé et médical, de toilettes et sanitaire, et d’approvisionnement en service de base de survie soit créé.

Nous dénonçons la campagne de désinformation contre les causes et les acteurs de la grève nationale que la dictature uribe-duquiste et le groupe militaire attribue à des fronts de guérilla, à des vandales et à des bande criminelles, et même à une action occulte du communisme international.

Nous condamnons la conduite criminelle et complice du maire Ospina et de la gouverneur Roldan qui permettent la répression et « l’assistance militaire » contre la légitime protestation sociale et populaire en remettant leurs fonctions d'autorités locales et régionales à l’armée dirigée par le ministre de la défense Molano.

Nous convoquons des assemblées populaires sur tous les points de concentration et de blocage qui finiront par une grande assemblée nationale municipale qui construira une seule feuille de route unitaire de programme démocratique.

Nous exigeons du gouvernement d’Ivan Duque qu’il s'assoie à la première table de négociations dans la ville de Cali.

Liste des exigences sociales, politiques et unitaires :

Retirer l’assistance et l’escalade militaire de Cali et Delvallez.

Garantir la protestation et la mobilisation sociale dans le cadre de la grève nationale.

Réforme de la police et démantèlement de l’ESMAD.

Une mise en œuvre de l’accord de paix qui garantisse la fin des assassinats de dirigeants sociaux et politiques.

Démission du commandant général des forces armées Zapatiero.

Retrait des réformes de la santé, des retraites et du travail.

Revenu de base universel et zéro frais d’inscription pour l’éducation secondaire et supérieure.

Aide économique aux petites et moyennes entreprises et annulation de dette.

Éducation gratuite et soumission de la présence dans les établissements scolaires aux mesures de biosécurité.

Plus d’investissement financier dans l’éducation primaire secondaire et supérieure.

Des garderie jour et nuit pour les enfants de première et seconde enfance.

Que la justice engage des enquêtes pénales sur tous les assassinats, sur les blessés, les tortures et les disparus de la grève nationale.

Pas de poursuite policière et militaire des organisateurs et des participants à la grève nationale.

Création d'une commission de la vérité.

Que le maire Ospina et la gouverneur Rondon demandent pardon pour avoir donné l’ordre de lâcher l’armée dans la ville et dans le département et pour avoir remis de façon complice et criminelle leurs fonctions de premier aux autorités à l’armée.

Liberté immédiate pour toutes les personnes arrêtées et réapparition des disparus.

Action et Calendrier : 9 mai 10 heures : assemblée générale populaire au siège Meléndez de la UV pour définir la feuille de route, le programme unitaire et démocratique.

Arrêter pour avancer. Vive la grève nationale !

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Sources en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/09/colombia-cali-declaracion-de-las-organizaciones-que-llevan-adelante-el-paro-nacional/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/colombie-declaration-politique-des-organisateurs-de-la-greve-nationale.html