Colombie : Des centres de torture et des fosses communes à Cali ?

L’équipe juridique et humanitaire 21 N, la corporation justice et dignité et la commission Inter ecclésiastique de justice et de paix ont publié dimanche un rapport qui révèle qu’il y aurait des sites utilisés par des paramilitaires et par la police pour arrêter, torturer et même faire disparaître des manifestants dans la ville colombienne de Cali, située dans le département de Valle del Cauca. Le document précise que certaines jeunes de Cali considéré comme disparus ont été exécutés dans les municipalités de Buacari et Buga.

« Depuis le 13 mai dernier, nos organisations ont reçu des récits absolument scabreux et délicats qui heurtent la conscience de l’humanité à cause du comportement et des pratiques de la police, » dit le rapport.

Les organisations de défense des droits de l'Homme affirment que depuis le 2 mai dernier, Il y a des plaintes disant que le centre administratif municipal de Cali (CAM) est utilisé probablement comme centre secret d'opération par la force publique.

« Certaines jeunes ont été amené dans des sous-sols (du CAM), quelques heures plus tard ils en étaient sortis en camionnette… Des sources ont fait savoir plus tard que les camions avaient bougé et faisaient probablement partie des moyens utilisés par la police pour se déplacer. Dans certaines de ceux-ci, des jeunes auraient été amenés pendant la nuit au secteur connu comme Mulaló, division territoriale de Yumbo, situé à 30 minutes de Cali. Là, dans un endroit préalablement préparé auraient été déchargés des corps de jeunes des quartiers populaires qui participaient aux mobilisations et qui sont donnés pour disparu, » explique le document.

Le document précise aussi que certaines jeunes de Cali considérés comme disparus ont été exécutés dans les municipalités de Bacary et de Bulga sitées à moins de 40 minutes de Cali : « Certaines des survivants ont été trouvés avec des blessures par arme à feu dans des centres de soins et aujourd’hui ils sont terrorisés et se cachent. »

Apparition de maisons d’abattage à Cali

Les organisations révèlent dans leur rapport que dans le quartier de Ciudad Jardín, le quartier de Cali où des personnes vêtues de blanc ont attaqué la minga indigène avec des armes à feu auraient été installées des maisons d’abattage, des endroits utilisés pour dépecer les gens.

« Aujourd’hui 23 mai, on a connu une version plus délicate des opérations des groupes de civils armés protégés par les policiers. Ils auraient installé une maison d’abattage dans le quartier sélect de Ciudad Jardín, » dit le rapport.

Le document affirme que les citoyens ont peur de dénoncer ces faits épouvantables qui ont été perpétrés aussi bien par la police que par un groupe de civils armés soutenus par la force publique : « Face à la crainte fondée des éventuels témoins pour leur vie, leur intégrité et leur liberté, on demande l’adoption de mesures techniques propres à l’enquête judiciaire. »

« Certaines familles ont donné à notre organisation le nom de jeunes qui ont été arrêtés, ensuite amenés dans un local de la police à Meléndez et quelques jours plus tard, on ne sait plus où ils sont, » note de la déclaration des organisations.

Le rapport demande à l’État colombien de garantir les processus d’enquête avec des experts de l’institut de médecine légale et de l’unité de recherche de personnes disparues ainsi que de la compagnie des organisations humanitaires aussi bien nationales qu’internationales.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/24/colombia-alertan-sobre-posibles-sitios-de-tortura-y-de-fosas-comunes-en-cali/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/colombie-des-centres-de-torture-et-des-fosses-communes-a-cali.html