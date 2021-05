Colombie : Duque refuse de signer le pré-accord avec le comité de Grève

Le Comité National de Grève a fait savoir jeudi que le Gouvernement du présidente de la Colombie, Iván Duque, avait refusé de signer un pré-accord sur lequel ils s'étaient mis d'accord il y a quelques jours pour engager un dialogue.

Lors d'une conférence de presse, les membres du Comité ont déclaré que « cette action dilatoire, qui ne comprend pas la complexité du moment que nous vivons rend évidemment le Gouvernement du présidente Duque responsable de la grève. »

Le Gouvernement « refuse de signer l'accord concernant les garanties, » ce qui empêche l'installation d'une table officielle de négociations, a dit le président de la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT), Francisco Maltés.

Par contre, pour avancer dans les dialogues, l'équipe du présidente Duque a exigé des manifestants qu'ils lèvent le blocage des routes principales du pays.

Les 2 parties avaient signé un pré-accord qui devait être ratifié par le Pouvoir Exécutif et comprenait, entre autres points, la réactivation de l'accord de paix pour la fin du conflit et le fait que le Gouvernement devrait faire une allocution dans laquelle la protestation sociale pacifique ne serait pas stigmatisée. De plus, les forces de sécurité ne devraient plus utiliser d'armes à feu pendant les manifestations, l'armée ne serait plus présente pendant les ùarches et il devait y avoir un protocole de prévention de la violence sexuelle envers les femmes pendant les protestations, entre autres points.

Le Comité de Grève a aussi fait savoir que s'il y a des négociations, il y aura des tables de dialogue avec des jeunes, des étudiants, des représentants des secteurs agricoles, paysans, indigènes, de l'enseignement et des porte-parole de différentes villes.

Il y a aujourd'hui 1 mois que la Colombie est en grève nationale contre les politiques néolibérales du présidente Duque. Ce vendredi sont prévues une grande prise culturelle de tout le pays avec des activités comme des concerts, des pièces de théâtre, des mobilisations et des marches artistiques.

Du 28 avril au 25 mai, l’organisation non gouvernementale Temblores a rapporté 3 155 cas de violence policière dont 955 cas de violences physiques commis par la force publique, 43 homicides, probablement commis par la police, 1 388 arrestations arbitraires de manifestants, 595 interventions violentes, 46 blessures oculaires, 165 tirs d'armes à feu par la police et 22 victimes de violences sexuelles.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

