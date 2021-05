Colombie : Echec de la réunion entre Duque et le Comité de Grève

Les deux parties ont qualifié cette réunion de rencontre exploratoire. Comme lors du dialogue national de 2019, les différences se trouvent dans le nom : pour les uns, ce sont des réunions destinés à trouver des accords, pour les autres des négociations.

La réunion s’est achevée sans fumée blanche. Le Gouvernement, en a fait un bilan positif bien que sans avancées structurales tandis que sur l’autre rive, ils ont qualifié cette rencontre de « fumeuse » et sans volonté du président Ivan Duque de céder en quoi que ce soit.

C’est pourquoi, ils ont annoncé qu’il convoqueraient de nouveau des mobilisation mercredi prochain 12 mai car le comité de grève exige que le Gouvernement reconnaisse une négociation et cela implique qu’il renonce à l’abus de la force publique dans la protestation pacifique.

« Le Gouvernement n’a pas voulu employer le mot « négociation » et n’a pas pris l’engagement de ne pas recommencer la répression. Sans cela, pour nous, il n’y a pas de garantie, » a dit Diogénes Orguela, ex-président de la centrale unitaires du travail qui a assisté à cette rencontre exploratoire.

Le commissaire à la Paix Miguel Ceballos, qui a été le porte-parole devant les médias à la fin de la rencontre, a déclaré : « Je veux insister que quelque chose qu'a mentionné le représentant des Nations Unies Carlos Ruiz : cette réunion était une réunion exploratoire à la demande des membres du Comité de Grève et nous l'avons interprété ainsi, nous la qualifions ainsi et nous vous la présentons ainsi. »

« Le président a exprime l'idée de construire un espace respectueux et qui produise des accords. Nous savons qu'il existe des différences de terminologie. Certains membres du Comité de Grève parlent d'une négociation. Nous, nous voulons aller au-delà en toute clarté. Le résultat de toute négociation est un accord. On ne négocie pas pour négocier mais pour arriver à des accords, » a-t-il déclaré, défendant ainsi la position du Gouvernement.

Pour Orjuela, ceci n'est rien d'autre que ce qui s'est produit lors du dialogue national qui a été mis en place lors de la grève de 2019 : « Les réunions de (Diego) Molano (ex-directeur du Département Administratif pour la Présidence) se répètent. Pendant 4 mois, cela n'a mené à rien. »

Le président Duque, dans une attitude qui lui est habituelle, a réduit la réunion avec le Comité de Grève à un discours gouvernemental général, vide, abstrait, dans lequel on n'évoquait même pas les revendication initiales de la direction de la grève et qui étaient très simples : démilitarisation des villes et une réunion à Cali avec toutes les forces vives de la ville. Certains médias affirment que le Comité a soumis à sa considération 103 demandes mais rien n'est moins sûr .

