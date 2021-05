Colombie : Fermeture de la Valle del Cauca à cause des violences

Face au déploiement de milliers de militaires à Cali, pour "garantir la sécurité", selon le ministre de la Défense de la Colombie, le département del Valle del Cauca a décrété la fermeture de tous les accès à la région de lundi à samedi prochain à cause de l’augmentation des tensions dans cette zone.

La situation est de plus en plus violente à Cali et dans d'autres villes du département à cause de la forte répression des manifestants qui, dans toute la Colombie, rejettent les mesures néolibérales imposées par le Gouvernement de Iván Duque par les corps de sécurité.

La gouverneur del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a expliqué sa décision parl'alerte rouge hospitalière, l'augmentation des contaminations au coronavirus et la situation critique de l'ordre public.

La grève nationale dure depuis 13 jours et ce lundi on rapporte 10 blessés dans la Minga indigène à Cali, attaqués par des groupes paramilitaires tandis que le président Duque fait une visite éclair dans la ville.

Selon de nombreuses dénonciations, des tueurs à gages complices de la police ont tiré avec des armes à feu sdur les représentants des peuples originaires de Colombie et ont blessé une dizaine de jeunes appartenant à la Garde Indigène du Conseil Régional del Cauca.

Duque a demandé au ministre de la Défense Diego Molano de déployer plus de membres de la foece publique pour ramener le calme dans la ville de Cali.

Il a indiqué qu'il fallait aussi faire un travail de patrouille, se rapprocher des citoyens pour leur donner confiance et appliquer des restrictions au barbecue, aux déplacements et appliquer la loi sèche. Accompagné par les autorités locales et départementales, par la direction de l'Armée et de la Police et de fonctionnaires de son cabinet, il a précisé qu'il en fallait pas agir avec brutalité mais dans le strict respect de la protection des droits de l'homme.

Ce lundi, les manifestations contre la répression, la militarisation et les politiques économiques et sociales du Gouvernement de Duque continuent.

« Nous sommes en grève nationale. La grève ne vapas s'arrêter pour le seul fait ds'aller à une réunion exploratoire avec monsieur le président et son cabinet. Nous, nous allons continuer. Nous avons des activités à développer, cette semaine et la semaine prochaine, » a déclaré le président de FECODE, Nelson Alarcón.

Il y aura aussi des mobilisations de soutien à la Minga indigène après l'attaque qu'elle a subie dimanche à Cali.

Jusqu'à samedi, 548 personnes ont été déclarées disparues à la défense du Peuple et au Ministère Public.

Omar Moreno, directeur de la Centrale Unitaire des Travailleurs pour les droits de l'homme dit qu' au 6 avril dernier, on rapportait 37 assassinats dont 28 à Cali, 1780 cas de violence, 1180 arrestations arbitraires, 31 personnes avec des mutilations oculaires, 15 agressions sexuelles de femmes par des membres des forces publiques.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-nacional-dia-13-protestas-cali-20210510-0014.html

