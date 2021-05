Colombie : L'ONU et l'Union Européenne appellent au dialogue

L'ONU et l'Union Européenne (UE) ont insisté samedi sur le dialogue pour résoudre la crise que traverse la Colombie après 1 mois de mobilisations contre le président Iván Duque qui a fait au moins 60 morts à cause de la répression des manifestations par la police.

« Je lance un appel à tous les acteurs pour qu'ils préviennent et arrêtent la violence et qu'ils fassent tout leur possible pour faire baisser les tensions et éviter une escalade, » a écrit dans un communiqué le représentant du secrétariat général de l'ONU en Colombie, Carlos Ruiz Massieu.

Massieu a insisté que « la nécessité de renforcer le dialogue en tant qu'instrument essentiel de résolution des conflits. »

Après les graves événements qui se sont déroulés vendredi à Cali, l'un des épicentres des manifestations, qui ont fait 13 morts dont 3 au moins en relation avec les protestations, le représentant de l'ONU a déclaré que même dans les pires circonstances, le dialogue doit être stimulé.

Pour leur part, 17 ambassadeurs de l'Union Européenne en Colombie ont soutenu cet appel au dialogue et à la négociation comme le seul moyen de sortir des protestations, des mobilisations et de la répression que traverse le pays.

Le groupe d'ambassadeurs a appelé instamment le Gouvernement et le Comité National de Grève à profiter de la réunion de dimanche pour faire avancer les consensus nécessaires.

Le bureau de l'ONU pour les droits de l'Homme a lancé vendredi un appel à reprendre la voie du dialogue entre les parties et a demandé que les droits de l'Homme soient strictement respectés.

« Seul le dialogue, pas les armes, peut garantir les droits de tous, » a dit le représentant en Colombie du bureau dirigé par l'ex-présidente chilienne Michelle Bachelet.

Cali a vécu une nuit d'angoisse vendredi quand le président Iván Duque a signé un décret ordonnant que l'Armée intervienne dans les départements del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá et Risaralda.

Ce décret répond à une demande officielle du parti du président, le Centre Démocratique, dont principal représentant est l'ex-président Álvaro Uribe, le maître de Duque en politique.

Selon l'Institut de Développement de la Paix (INDEPAZ), ces protestations ont fait au moins 60 morts à cause de la répression des manifestations, dont 43 causées par la police. 120 personnes sont toujours disparues.

