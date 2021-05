Colombie : L’ONU préoccupée par la répression des manifestations 

Bogota, 3 mai (Prensa Latina) Le rapporteur spécial des Nations Unies (ONU) sur le Droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, Clément Voule, a exprimé aujourd’hui son inquiétude face à la répression des manifestations en Colombie.

Sur son compte Twitter, le diplomate s’est dit alarmé par 'l’usage excessif de la force contre les manifestants' et a donc appelé les forces de l´ordre colombiennes à mettre fin à cette pratique, tout en qualifiant d’inquiétant le nombre d’agents blessés.

L’usage de la force par des policiers et des militaires contre des manifestants a été dénoncé à plusieurs reprises, fait que les autorités ont reconnu en signalant que le parquet mène des enquêtes sur les décès de civils au cours des manifestations.

L’organisation non gouvernementale Temblores diffère du chiffre fourni par les rapports de l’ONU et signale 21 morts, 92 blessés et 940 cas d’abus policiers au cours des quatre premiers jours de manifestations.

D’autres organisations sociales, citées par la station W Radio, font état de 301 arrestations arbitraires et de 110 blessés parmi les manifestants, dont 9 avec des lésions oculaires.

Pour sa part, le Bureau du Procureur de la République a annoncé dimanche qu’il recueille des preuves en vue d’enquêtes sur 14 morts, tandis que le Bureau du Défenseur du peuple a confirmé aujourd’hui les décès de 16 manifestants et d’un policier.

Depuis mercredi dernier, des milliers de Colombiens protestent contre la proposition de réforme fiscale du gouvernement d’Iván Duque.

L’initiative, retirée la veille par le mandataire, proposait l’augmentation ou l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains services et produits et l’élargissement de l’assiette fiscale sur les salaires.

Cependant, les protestations se poursuivent pour la sixième journée consécutive afin d’exiger que d’autres mesures telles que les réformes de la santé et des retraites soient également retirées.

