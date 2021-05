Colombie : La Mission Internationale recueille des témoignages à Cali et à Popayán

La Mission de Solidarité Internationale et d'Observation des droits de l'Homme se trouve actuellement à Cali et à Popayán pour effectuer son travail de recueil, d'accréditation et de diffusion des violations des droits de l'Homme. EIle rencontrera des organismes des droits de l'Homme, différentes organisations sociales et de la société civile.

« Nous considérons de façon préliminaire que la situation est critique dans toute la région et qu'elle continue à se dégrader après les dispositions annoncées hier par le Président Iván Duque, de déploiement maximum de la force publique, du soutien de l'Armée à la Police Natioanle et de couvre-feu.

Après cette annonce, 7 personnes ont été assassinées et plusieurs sont gravement blessées.

Une autre zone critique dans laquelle nous sommes en train de réaliser des relevés es Popayán où, grâce à divers témoignages, nous avons constaté des violences dans les environs du siège d’organisations sociales et de la société civile et 6 blessés graves.

Notre Mission continuera à diffuser tous les actes de répression qui continuent quotidiennement et nous réaffirmons qu'il est d'une importance capitale que toute la communauté internationale fasse écho, diffuse et se solidarise avec cette situation que traverse le peuple colombien. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/colombia-la-mision-de-solidaridad-internacional-recoge-testimonios-de-graves-violaciones-de-dd-hh-en-cali-y-popayan/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/colombie-la-mission-internationale-recueille-des-temoignages-a-cali-et-a-popayan.html