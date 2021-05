Colombie : Le Gouvernement accuse la Russie d'ingérence

L'ambassade de Russie en Colombie a émis samedi un communiqué dans lequel elle rejette les accusations du ministre de la Défense de la Colombie, Diego Molano, qui accuse Moscou d'entreprendre une campagne pour discréditer la police grâce à de cyberattaques dans le cadre des protestations qui ont lieu en ce moment en Colombie.

« Des accusations aussi graves contre notre pays, que nous considérons comme sans fondement et soutenues par aucun fait concret, ne contribuent en aucune façon au développement des relatiosn traditionnellement amicales entre la Russie et la Colombie, » indique l'ambassade russe.

Elle déplore que le Gouvernement colombien lance des accusations sans fondement plus encore dans une situation où les citoyens colombiens sont mobilisés dans toutes les régions depuis 24 jours.

« Nous déplorons sincèrement que pendant les récents troubles qui ont dévasté le pays, il y ait eu des victimes humaines et nous exprimons notre plus sincère chagrin à toutes les vicitmes, à leurs familles et à leurs êtres chers, » dit la déclaration russe.

L'ambassade russe a émis cette déclaration après que Molano ait déclaré dans le journal El Tiempo que Moscou contribuait à « l'augmentation du degré de violence » dans le pays .

« Il y a des informations sur les réseaux sociaux sur pas mal d'attaques et de mobilisations depuis la Russie (…) Des attaques cybernétiques ont été perpétrées par la Russie en particulier, » a déclaré le ministre colombien dans son interview.

