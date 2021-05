Cuba : L’Amérique latine a bénéficié de la méthode d’éducation cubaine pour la petite enfance

Maria De Los Angeles Gallo,Directrice nationale de la petite enfance à Cuba a souligné le travail des spécialistes cubains qui ont collaboré à la prise en charge de la petite enfance dans les institutions éducatives des pays latino-américains.

La création de Casitas Infantiles sur le lieu de travail de la mère, du père ou de la grand-mère est encouragée dans le pays pour répondre aux besoins des mères qui travaillent. Il existe déjà 16 foyers pour enfants à Pinar del Río, Mayabeque, Pinar del Río et Mayabeque.

Lors de la célébration du 60e anniversaire de la création des crèches le 10 avril, De Los Angeles Gallo a fait allusion à la contribution de nos conseillers pédagogiques principalement au Mexique, au Guatemala et au Vénézuela.

L’éducatrice signala que « la plus grande collaboration que Cuba a fournie est dans la modalité non institutionnelle avec la contextualisation de l’Educate your child qui est un programme social mais avec une attention éducative en direction de la famille ».

Elle a également souligné que la méthode éducative cubaine est présente en Angola, au Brésil, au Honduras et en Equateur. En Equateur, le soutien s’est concentré sur la nutrition et l’alimentation.

A Cuba la prise en charge de l’éducation de la petite enfance de la naissance à 6 ans est une priorité depuis le triomphe de la révolution et la meilleure preuve est que très tôt, dès 1961, les premières crèches ont été créées pour répondre à la nécessité d’intégration de la femme au travail et à la situation précaire des institutions qui existaient alors pour la prise en charge des enfants.

Concernant la situation actuelle des crèches considérées comme les institutions éducatives les plus importantes de la révolution, la fonctionnaire a souligné qu’elles ont été très affectées par le blocus, spécialement pour les achats de ressources nécessaires à la préparation de ces centres.

« Ce serait bien d’élaborer un système avec des caractéristiques déterminées et certains produits qui existent dans le monde que nous pourrions acheter sur les marchés des pays proches de Cuba, nous devons nous les procurer en Chine. Ce problème est la conséquence du blocus, déclara Maria de Los Angeles.

On compte 1086 Garderies d’enfants (24 d’entre elles dans les zones rurales) avec un effectif de 137 570 inscrits. En 2021 est prévu l’entretien de 132 centres tandis que jusqu’à 2030, il y a le projet de construction ou d’adaptation des locaux pour les crèches dans 29 municipalités dans lesquelles il n’y a qu’une institution de ce type.

Le pays vise également à mettre en œuvre et renforcer les écoles maternelles dont la construction date de 1993.

Maria de Los Angeles dit « nous avions 38 crèches dans les centres de travail, nous souhaitons développer cette modalité pour que les crèches puissent être construites dans n’importe quelle entité à condition que l’administration garantisse un minimum de conditions.

Aujourd’hui, Cuba compte 16 maisons pour la petite enfance réparties sur l’île entre Pinar del Rio,Mayabeque,La Havane,Holguin,Granma et Las Tunas.

