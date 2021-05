Cuba : Un diplomate cubain expulsé de Colombie

Le ministère des Relations Extérieures de Cuba a protesté énergiquement vendredi contre la décision du Gouvernement de Colombie dirigé par Iván Duque, de déclarer persona non grata le premier secrétaire de l'ambassade de Cuba à Bogotá qu'il accuse d'avoir « des activités incompatibles » avec son statut de diplomate.

Cette décision survient au milieu du rejet international de l'Etat et du Gouvernement colombiens pour al violente répression des manifestations et des protestations qui secouent le pays depuis 10 jours et qui semblent être la raison fondamentale de al décision de Duque.

La chancellerie colombienne a fait connaître cette décision basée sur un soi-disant non respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et a tenté de la nuancer en déclarant : « Malgré cette situation, le but de la Colombie est de privilégier les relations diplomatiques et de coopération avec la République de Cuba. »

Mais le Gouvernement cubain n'a pas tardé à exprimer son « énergique protestation » pour la décision de Bogotá.

Le directeur général pour l'Amérique Latine et les Caraïbes de La Havane, Eugenio Martínez Enríquez, a confirmé que l'ambassadeur de la Colombie à La Havane avait été convoquer pour transmettre la protestation de Cuba.

Martínez a déclaré à ce sujet : « Nous dénonçons cette décision sans fondement qui constitue un acte inamical et porte atteinte au fonctionnement normal de l'ambassade de Cuba en Colombie. » Et il a ajouté que les diplomates cubains remplissent leurs obligations « sérieusement et rigoureusement. » C'est pourquoi il a demandé au président Iván Duque de préciser « les soi-disant raisons de cette décision insolite.»

La chancellerie cubaine a déclarfé : « Cette action injustifiée est destinée à détourner l'attention de la communauté internationale et de la société colombienne de la violente répression des forces militaires et policières contre les manifestants qui a fait dizaines de morts et des centaines de blessés. »

La chancellerie colombienne avait pris cette décision après que le président argentin Alberto Fernández, ait évoqué l'ampleur de la répression des protestations civiles de lapart du Gouvernement d'Iván Duque.

