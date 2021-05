Mexique : AMLO insiste pour mettre de l'ordre dans le secteur des hydrocarbures

Le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a fait savoir mardi que le Gouvernement fédéral est déterminé à mettre de l'ordre dans le secteur des hydrocarbures et que pour cela, il s'opposera avec des arguments à une récente décision judiciaire à ce sujet dans une controverse qui devra petre réglée par la Cour Suprême de Justice de la Nation (SCJN).

Lors d'une rencontre avec les médias au Palais National, AMLO a indiqué que la réforme introduite dans la loi surles hydrocarbures et approuvée par le Congrès en avril dernier est destinée à « mettre de l'ordre » dans ce secteur, à « défendre l'économie du peuple et à combattre la corruption. »

Cette loi a été suspendue définitivement lundi par les juges Rodrigo de la Peza et Juan Pablo Gómez Fierro qui considèrent qu'elle porte atteinte à la libre concurrence à la sécurité juridique des entreprises, des principes contenus dans la Constitution.

Le chef de l'Etat a déclaré que les entreprises privées qui sont allés devant la Justice ont reçu sous le Gouvernement précédent (Enrique Peña Nieto, 2012-2018) des contrats « pour la plupart très juteux, très favorables pour eux et très mauvais pour les intérêts publics. »

Il a expliqué que si Petróleos Mexicanos (Pemex) n'a pas la suprématie dans la distribution des combustibles, alors, « la contrebande, le huachicol (commercialisation de combustible en dehors de la loi) » vont continuer à prévaloir dans le pays.

Et il a ajouté que cette situation survient parce que, pendant le sexennat antérieur, « on a donné plus de 1 000 permis d'exportation d'essence, de diésel, à des gens qui ne se consacraient même pas à cette activité » et qui les utilisaient pour faire de la contrebande.

López Obrador a souligné que l'Etat souhaite mettre fin à ces vols et « que nous puissions respecter l'engagement de ne pas augmenter le prix de l'essence, du diésel, et des autres combustibles. »

Il a dit que c'est la raison pour laquelle ceux « qui faisaient ces affaires juteuses » ne sont pas contents et sont allés devant la Justice. Et il a ajouté que c'est la fonction des magistrats de « s'occuper des citoyens » mais qu'ils sont « très efficaces quand il s'agit de défendre les intérêts de groupes ou de particuliers qui ont des ressources économiques mais pas quand il s'agit de protéger lepeuple. »

AMLO a rappelé que dans les affaires de ceux qui veulent conserver leurs prébendes et leurs privilèges dans le secteur de l’électricité, « les recours pleuvent » parce que « ce qu'on appelle les réformes structurelles ont été faites pour favoriser des groupes d'intérêts créés. » malgré cela, il a déclaré que son Gouvernement continuera à défendre « zéro corruption, zéro impunité. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mexico-amlo-reitera-voluntad-poner-orden-sector-hidrocarburos-20210518-0022.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/mexique-amlo-insiste-pour-mettre-de-l-ordre-dans-le-secteur-des-hydrocarbures.html