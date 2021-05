Mexique : La fausse information à la mexicaine : la COPPPAL, le PRI et la CIA 

Par Lois Pérez Leira

Le président de la COPPPAL (conférence des partis politiques latino-américains) et du PRI mexicain Alejandro Alito Moreno, cherche par tous les moyens, bons ou mauvais, à déstabiliser López Obrador ce 6 juin. Moreno a obtenu certains résultats pour son « coup d'Etat. » Tout d'abord, « acheter » la COPPPAL pour se donner l'image d'un politicien de stature internationale, moderne et même progressiste. Pour cela, il a utilisé beaucoup d'argent, de voyages, de rencontres, et acheté beaucoup de partis politiques etc...

Quand il a été nommé président de la COPPPAL au Nicaragua, ont participé à cet organisme des partis qui n'y avaient pas participé pendant des décennies et même des délégués qui ne représentaient aucun parti politique légal. Le parti mexicain Morena a demandé à y entrer et a été refusé. Il est clair pour l'opinion publique mexicaine que toute cette opération a été réalisée sous la tutelle politique et économique de la CIA et de l'argent du trafic de drogues.

Le second succès de Moreno fut d'unir toute l'extrême-droite dans un front électoral : PRI, PAN, PRD etc... Pour essayer de déstabiliser López Obrador, il a engagé des conseillers de renommée internationale comme Antonio Sola, connu comme «le Durán Barba espagnol. » Sola a laissé sa parque dans divers pays grâce aux candidats qu'il a conseillés : José María Aznar López, Mariano Rajoy, Vicente Fox, Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, Antonio Saca (Salvador), Michel Martelly (Haïti), Juan Manuel Santos, Sergio Massa en Argentine. L'objectif de Moreno est d'augmenter le flot de représentation électorale aux prochaines élections et de se présenter à la présidence à celles d'après.

Le second conseiller en personnel de Moreno, est le Cubain anti-castriste Vladimir de la Torre qui a collaboré pendant plusieurs années en tant que rédacteur à El Expreso de Campeche, une publication proche d' Alito Moreno.

Selon la Jornada: “Si le jeune Alito ne réussit pas à arracher à Morena le contrôle du Congrès et en plus perd Campeche où il a nommé candidat son neveu Christian Castro Bello dan une pure manifestation de népotisme, ses jours à la tête du tricolore pourraient être comptés. »

L'objectif de la campagne sale est d’utiliser les fausses informations dans le cadre de la stratégie électorale. Par exemple, un meme accuse la candidate du parti au pouvoir Morena au poste de gouverneur de l'état de Nuevo León (nord) d'avoir fermé un restaurant de tortillas parce qu'il avait refusé de diffuser de la propagande. La photo datait de 2020 et avait été prise dans l'état de Nayarit (ouest).

Certains secteurs de la COPPPAL sont préoccupés car ils craignent d'être discrédités par l'attitude de Moreno. Ces jours-ci, dans l'entourage de la COPPPAL était distribué un communiqué qui critiquait l'attitude antidémocratique du président du Salvador et faisait un parallèle avec le Président López Obrador.

Ce dimanche, les cartes sont déjà tirées. La victoire de Morena pourrait pêtre un pas de plus dans le renforcement de la démocratie sur notre continent.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/mexico-la-copppal-el-pri-la-cia-el-fake-news-a-la-mexicana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/mexique-la-fausse-information-a-la-mexicaine-la-copppal-le-pri-et-la-cia.html