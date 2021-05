Mexique : Les Etats-Unis financent un groupe d’opposition

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a dénoncé vendredi le fait que le Gouvernement des Etats-Unis (USA) avait remis depuis 2018 la somme de 50.000.000 pesos (2 500 000 $) à un groupe politique et patronal d'opposition dirigé par Claudio X González.

Lors de sa conférence de presse matinale, AMLO a déclaré qu'il avait de vraies preuves du financement remis au groupe « Mexicains contre la Corruption et l'Impunité. »

Il a affirmé que les fonds sont remis par l'intermédiaire de l'ambassade des Etats-Unis à Mexico et proviennent de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID).

Il a présenté des factures et d'autres preuves du transfert de ces fonds destinés à ce groupe opposé au Gouvernement et connu pour diffamer des projets vitaux de l'Etat mexicain comme celui de l'aéroport de Santa Lucía, du Train Maya et d'autres.

Le chef de l'Etat a ajouté qu'il avait envoyé jeudi une note diplomatique au Gouvernement des Etats-Unis en lui demandant de confirmer ce financement, le cas échéant, de le retirer et d'expliquer quel intérêt il a à soutenir ce groupe.

Dans cette note, il est dit qu'on demande ces informatisations « en vertu du fait que le financement d'acteurs politiques va à l'encontre des relations de respect mutuel et de non intervention propres aux relations entre le Gouvernement de Lopez Obrador et le Gouvernement du président Biden. »

De plus, AMLO a insisté sur la fait que ce financement viole la Constitution mexicaine et constitue un acte d'ingérence.

AMLO a affirmé que financer des groupes d'opposition à un gouvernement légalement constitué est une mauvaise pratique des Etats-Unis ou de tout autre pays : « Ils doivent respecter la souveraineté. »

Il a expliqué que Claudio X González est le fils d'un magnat du même nom, dirigeant du Conseil Patronal, qui a participé activement à la fraude électorale de 2006 en faveur de Felipe Calderón (2006-2012).

González est connu pour avoir déclaré cette année-là que si AMLO était élu président, il devrait recourir à ce que le général Augusto Pinochet a fait au Chili en 1973 pour renverser Salvador Allende.

Le Président a expliqué que le but de ce groupe et d'autres, ainsi que de certains journaux d'opposition, des commentateurs de télévision et des journalistes payés Claudio X est d'empêcher le parti Morena (Mouvement de Régénération National) d'avoir la majorité absolue au Congrès pour faire voter le budget du pays.

Il a estimé que c'était le point essentiel car ils cherchent par ce moyen à rendre le budget inapplicable et à en finir avec la Quatrième Transformation.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

