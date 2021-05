La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a exprimé dimanche la « profonde préoccupation » de Washington pour la situation de la démocratie au Salvador après la destitution du procureur général et de juges de la Cour Suprême de Justice approuvée par l'Assemblée Nationale.

« Un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour une démocratie saine et pour une économie forte, » a écrit la haute fonctionnaire étasunienne sur Twitter.

Quelques heures plus tôt, le secrétaire d'Etat Antony Blinken élargissait l'inquiétude concernant le procureur général Raúl Melara, au président salvadorien Nayib Bukele à cause des décisions de l'Assemblée Législative à majorité du parti au Gouvernement.

Blinken indiquait : « Un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour la gouvernabilité démocratique » dans un communiqué diffusé par le porte-parole du Département d'Etat Ned Price.

Selon ce texte, Blinken soulignait « l'engagement des Etats-Unis dans l'amélioration des conditions au Salvador » grâce au renforcement des institutiosn démocratiques et à la séparation des pouvoirs, à la défense d'une presse libre et d'une société civile vibrante et au soutien du secteur privé.

Samedi, les législateurs fidèles au président ont pris le contrôle du Parlement pour ka période 2021-2024 et leur première action a été de destituer les magistrats de la Cour constitutionnelle du Tribunal Suprême et le procureur général, des fonctionnaires avec lesquels Bukele avait eu des affrontements l'année dernière.

« Nous condamnons catégoriquement ce coup d'Etat réalisé avec l'aval du président Bukele et exécuté par des députés des partis Nuevas Ideas, Gana, PCN et PDC » tous alliés du président, ont écrit dans un communiqué 25 organisations de la société civile salvadorienne parmi lesquelles des syndicats patronaux.

Juan González, le principal conseiller du président des Etats-Unis pour l'Amérique Latine s'est prononcé sur cette situation, de même que la sous-secrétaire par intérim pour les Affaires de l’Hémisphère Occidental :

« Ça ne se fait pas comme ça, » a écrit en espagnol González sur Twitter.

