Venezuela : Almagro crée de fausses informations sur les réseaux sociaux

La vice-présidente exécutive de la République, Delcy Rodriguez, a dénoncé le lynchage médiatique des dirigeants politiques et sociaux vénézuéliens ainsi que l’utilisation frauduleuse des réseaux sociaux dans des campagnes orchestrées par Washington et 5 Gouvernements du Cartel de Lima dirigé par Louis Almagro qui présentent une opinion publique opposé au pays.

« Le procureur général de la République a présenté un élargissement du rapport remis à la cour pénale International (CPI) qui as été instrumentalisé sur les réseaux sociaux pour créer une opinion publique opposée au pays », a expliqué Rodriguez aux médias lors d’une conférence de presse où elle était accompagnée par le chancelier Jorge Areazza et le vice-président pour le secteur de la communication de la culture et du tourisme, Freddy Nañez.

La vice-présidente exécutive a noté que le Venezuela élève la voix, elle a appelé à regarder avec une rigueur scientifique et professionnelle la réalité du pays et pas celle que cherchent à imposer les médias : « C’est une opération très grave et nous demandons toujours à la communauté internationale de nous voir dans le même miroir parce que ce qu’ils font aujourd’hui au Venezuela, ils peuvent le faire demain à n’importe quel pays. »

Elle a appelé instamment la cour pénale internationale à travailler avec les institutions vénézuélienne et les tribunaux pertinents qui sont autorisés pour tout ce qui concerne les droits de l’homme.

Grâce a une étude de big data, les experts ont fait un dossier sur la façon dont on construit sur les réseaux sociaux une information fausse contre le pays.

« li existe un petit noyau de profil sur ce réseau Twitter qui a créé avec des boots dans une étude bien élaborée, plus deux 15. 345. 638 tweets avec plus de 1 400 000 avatars et plus de 31 millions d’interactions. Cela a élargi la diffusion de ces fausses opinions, de ces fausses réalités et de ces schémas destinés à influencer les décisions de la cour pénale internationale. Le Venezuela est un État constitutionnel des droits de l’homme et à ce sujet, ces schémas sont destinés à le lyncher avec des mensonges conçus par les médias pour attaquer le peuple. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/10/nuestramerica-almagro-y-cinco-gobiernos-del-cartel-de-lima-crean-matriz-fraudulenta-contra-venezuela/

URL de cet article :