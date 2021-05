Venezuela : Demande d'extradition de Jordan Goudreau

Caracas, 5 mai (RHC) Le président de l’Assemblée Nationale (AN) du Venezuela, Jorge Rodriguez, a assuré que le pays bolivarien continue d’insister sur sa demande d’extradition du vétéran américain Jordan Goudreau, en raison de sa participation à l’opération Gédéon, qui avait pour but d’assassiner le président vénézuélien Nicolas Maduro.

"Nous insisterons sur la demande d’extradition que le Venezuela a faite de ce criminel, car c’est lui qui a signé le contrat pour venir assassiner, tuer, mettre fin à la paix de la République", a souligné le législateur vénézuélien, lors d’une conférence de presse, un an après les faits.

Il a également affirmé que l’Américain avait avoué être en charge de l’opération et indiqué que Goudreau avait signé un contrat avec le chef de l’opposition vénézuélien Juan Guaidó, le conseiller de la droite Juan José Rendón et l’avocat défenseur des narcotrafiquants Sergio Vergara, pour l’acquisition d’armes et l’entraînement de paramilitaires en vue de l’exécution de l’opération.

Le 3 mai 2020, les Forces armées nationales bolivariennes (FANB) du Venezuela ont déjoué une invasion que des "mercenaires terroristes" tentaient de perpétrer depuis la Colombie, à bord de deux embarcations, à travers la côte de La Guaira, la zone maritime la plus proche de Caracas, la capitale vénézuélienne.

À cet égard, le Gouvernement vénézuélien a arrêté des dizaines de mercenaires impliqués dans les faits, dont beaucoup ont avoué avoir reçu des fonds des États-Unis.

À ce sujet, l’ancien militaire américain Luke Denmnan, l’un des Américains détenus, a déclaré, dans une vidéo diffusée par le gouvernement vénézuélien l’année dernière, que lui et son compagnon avaient été embauchés par Goudreau, qui dirigeait la société Silvercorp USA, pour laquelle travaillaient les Américains détenus, afin d’entraîner environ 60 à 70 personnes en Colombie pour arriver au Venezuela et prendre des installations, comme l’aéroport international de Maiquetía.

Le chef de l’État bolivarien Nicolás Maduro a souligné il y a longtemps que l’initiative avait été lancée sur ordre direct de l’ancien président américain Donald Trump et il a souligné que le Venezuela avait réussi à "vaincre une fois de plus l’empire américain".

