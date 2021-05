Venezuela : Démantèlement d'un réseau de détournement de carburant

Caracas, 30 avril (RHC) Les organes de sécurité ont arrêté 10 fonctionnaires de la Compagnie des Pétroles du Venezuela (Pdvsa) pour détournement de diesel et d’essence dans une usine de distribution à Maracaibo, a rapporté aujourd’hui le procureur général Tarek William Saab.

Le Procureur général a précisé au cours d’une conférence de presse que l’enquête a fait apparaître une perte significative, en conciliant les volumes reçus à l’Usine de Distribution de Bajo Grande et ceux envoyés ultérieurement vers les régions de l’Ouest et des Andes.

À cet égard, on a constaté une perte d’environ 1 million 931 mille litres d’essence premium et 1 million 87 mille litres de diesel, ce qui a affecté l’acheminement de carburant automobile vers les États occidentaux de Zulia, Mérida, Trujillo et Táchira.

Le Procureur général a indiqué que les superviseurs, techniciens et directeurs de divers services de Pdvsa impliqués dans le réseau seront inculpés de contrebande aggravée, de détournement de fonds, de terrorisme et d’association.

De même, le ministère public a appelé l’ensemble de la société à maintenir sa confiance dans le système judiciaire pour sanctionner des événements de cette nature.

Le réseau criminel pour le détournement d’essence et de diesel agissait dans un scénario marqué par le déficit de carburant automobile dans la nation sud-américaine, suite à la recrudescence des mesures coercitives des États-Unis contre le Venezuela.

Source Prensa Latina

