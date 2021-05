Venezuela : Enlèvement de militaires sur la frontière avec la Colombie

Communiqué :

La Force Armée Nationale Bolivarienne réaffirme que, depuis le 21 mars de cette année, dans l'exercice plein de la souveraineté, est exécutée l'opération « Bouclier Bolivarien 2021 » dans l'état d'Apure contre des groupes armés illégaux colombiens, des organisations terroristes qui se consacrent au trafic de drogues, à l’enlèvement et à l'extorsion de fonds entre autres activités délictueuses et ont déclaré la guerre à l'Etat vénézuélien, au peuple et à notre institution.

Ces factions utilisent des méthodes assassines et lâches comme les mines anti-personnelles et les charges explosives déclenchées à distance qui ont causé la mort de membres de l'Armée et blessés beaucoup d'autres dont certains ont eu des mutilations des membres et une incapacité permanente. Ainsi, pendant les combats ont été capturés 8 militaires professionnels dont, le 9 mai, nous avons reçu une preuve de vie.

Face à cette situation, nous dénonçons devant la communauté internationale, les organismes multilatéraux et les organisations de défense des droits de l'homme l'infâme enlèvement de ces soldats et exigeons de leurs ravisseurs qui les gardent illégalement en captivité la préservation de leur vie et de leur intégrité physique. Nous avons établi les contacts destinés à conduire à leur prompte libération et la chancellerie de la République a établi des coordinations avec le Comité International la Croix Rouge pour qu'il serve d'intermédiaire dans le restitution de nos frères combattants. »

Nous exprimons notre solidarité inconditionnelle et notre total soutien aux membres des familles de si vaillants compagnons d'armes qui, courageusement et stoïquement continuent à honorer le serment sacré de défendre la Patrie. Nous n'épargnerons aucun effort et nous épuiserons toutes les voies possibles pour les récupérer sains et saufs.

Il faut rappeler que cette structure criminelle profite de l'inaction et de l'assentiment du Gouvernement colombien pour effectuer leurs délits transnationaux. A ce sujet, certains pays ont déjà exprimé leur profonde inquiétude à cause de l'instabilité de la région qui peut provoquer la violences armées développées par ces bandes criminelles sur le frontière colombo-vénézuélienne.

Conformément aux orientations données par le citoyen Nicolás Maduro Moros, Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela et notre commandant en chef, nous confirmons notre inébranlable engagement dans la garantie de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la nation qui n'est pas négociable. Et nous affirmons fermement que nous ne tolèrerons pas de groupes armés en marge de la loi dans aucun lieu de notre pays. Le Venezuela doit être respecté !

Libérez les patriotes !

Chávez vit… la Patrie continue !

Indépendance et Patrie socialiste... Nous vivrons et nous vaincrons !

L'Indépendance ou rien !

Loyaux toujours... traîtres, jamais !

Le soleil du Venezuela naît dans l'Esquibo !

Caracas, 15 mai 2021

Vladimir Padrino López

Général en chef

