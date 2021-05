Venezuela : Infiltration de journalistes financés par les États-Unis

Caracas, 10 mai (Prensa Latina) Le gouvernement des États-Unis finance des journalistes pour qu’ils s’infiltrent au Venezuela dans le but de créer des matrices d’opinion au sein de la population, selon un article du portail La Iguana TV.

Selon ce média, un rapport auquel l’équipe d’enquête a eu accès révèle que les journalistes en question sont financés pour mener des activités de renseignement dans les lieux où ils résident en gardant l’anonymat.

Il souligne l’opportunité de financement pour la formation et le développement des médias, dans le but d’accroître l’information et la production de contenus axés sur l’aide prétendue que devraient offrir les États-Unis pour favoriser un changement de régime.

Bien que la source ne donne pas d’autres détails, ce n’est pas la première fois qu’une intrigue de ce genre est exposée à l’opinion publique, l’année dernière la presse vénézuélienne avait divulgué une liste mentionnant certains médias et journalistes indépendants financés par la Maison Blanche, ce qui a été confirmé par des fonctionnaires du gouvernement de Donald Trump.

Dans le même temps, la vice-présidente Delcy Rodriguez a annoncé vendredi dernier que le Gouvernement bolivarien dénoncera devant l’Organisation des Nations Unies (ONU) le lynchage médiatique mis en œuvre sur les réseaux sociaux contre ce pays sud-américain.

Lors d’une conférence de presse au palais de Miraflores (siège de l’Exécutif), elle a rejeté la stratégie utilisée sur des plates-formes de communication pour influencer la décision de la Cour pénale internationale (CPI), qui procède à un examen préliminaire contre l’État vénézuélien.

À cet égard, elle a expliqué qu’une affaire contre le Venezuela avait été construite à partir de la propagation d’informations sans fondement et converties en faits.

Rodriguez a présenté une étude réalisée par des experts indépendants, à travers l’analyse de 70 millions de publications sur Twitter, qui a révélé l’utilisation de mécanismes frauduleux pour amplifier ces opinions et imposer des tendances contre la nation et ses institutions.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886348:revelation-sur-linfiltration-de-journalistes-au-venezuela-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101