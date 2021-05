Venezuela : Installation d’un comité logistique pour les élections du 21 novembre

Caracas, 25 mai (RHC) Le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela a installé aujourd’hui le comité logistique qui garantira le processus opérationnel pendant les élections régionales et municipales du 21 novembre.

Le plus haut représentant de l’entité électorale, Pedro Calzadilla, a annoncé qu’après six mois d’ouverture du processus électoral, 'le calendrier électoral a déclenché un mécanisme intense d’activités, d’initiatives et de décisions'.

Il a expliqué que ce groupe de travail avait été convoqué le plus tôt possible, afin d’aller au détail d’un choix aussi exigeant et que cette instance examine l’ensemble de l’infrastructure des centres au niveau national pour connaître la situation et établir un plan de redressement.

'Dans les circonstances actuelles, il faut redoubler le travail de coordination organisationnelle et de planification de cette instance, nous avons les difficultés qu’impliquent une élection', a déclaré le recteur.

Pour sa part, Pedro Quintero, coordinateur du comité, a souligné qu’à travers cette instance sera réalisé le développement logistique de tout ce qui concerne le calendrier électoral.

En ce qui concerne les élections à venir, il a déclaré que 'celles-ci seront différentes parce qu’elles seront deux en une, maires et gouverneurs. Par le biais de ce comité, nous verrons quel est l’état actuel des bureaux de vote', a-t-il ajouté.

Il a relevé que des acteurs clés des services de base ont été invités à la réunion, car il faut assurer l’activation totale de ces services pendant le processus électoral.

Source Prensa Latina

