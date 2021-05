Venezuela : La Colombie décide unilatéralement d'ouvrir sa frontière

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a dénoncé dimanche la volonté unilatérale du Gouvernement colombien d'ouvrir la frontière.

« Ils parlent d'ouvrir la frontière, rien d'unilatéral ne va fonctionner si le Gouvernement réactionnaire de Colombie ne se coordonne pas avec le Gouvernement du Venezuela. Rien sur la frontière ne va fonctionner. »

Le chef de l'Etat a souligné que la décision du Gouvernement colombien a pour mission d'amener les nouvelles variantes du COVID-19 au Venezuela : « Ils cherchent à amener ces variantes pour contaminer le pays, nous le dénonçons, j'ai demandé un plan destiné à protéger la frontière du Venezuela, » a-t-il ajouté.

« Nous, nous avons la seconde vague de la pandémie sous contrôle, nous avons réussi à atteindre un plateau mais nous avons une nouvelle menace à Cúcuta. »

Face à la crise sociale dont souffrent les Colombiens à cause de la répression des manifestants qui sont mobilisés depuis 26 jours déjà, le président Maduro a accusé son homologue Iván Duque d'utiliser le Venezuela pour occulter les violations des droits de l'Homme qui ont lieu en Colombie.

« Le conflit en Colombie a fait 50 morts, plus de 1 500 blessés et plus de 500 disparus, disent les organisations, » a affirmé le Président.

Bilan de la pandémie

« Cette semaine, 8 044 nouveaux cas de coronavirus ont été édtectés, nous avosn eu une moyenne de 1110 guérisons par jour. Pendant cette semaine, les cas ont augmenté de 8%, en particulier dans l'ouest du pays, » a expliqué le Président .

Et il a demandé aux gouverneurs plus de soutien concernant le renforcement des mesures de biosécurité pour prévenir la maladie : « Nous voyons une augmentation des cas à Zulia, Falcón, Carabobo, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Miranda, Portuguesa, Mérida, Aragua et Amazonas. Il faut prendre des mesures spéciales. »

Il a également annoncé l'arrivée d'1 000 000 de doses de vaccin qui renforceront le plan de vaccination appliqué dans le pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

