Venezuela : Le Pape François prie pour l’unité sans intervention extérieure

Cité du Vatican, 30 avril (RHC) Le pape François a demandé aujourd’hui à Dieu qu’aucune intervention extérieure n’empêche le peuple vénézuélien de parcourir le chemin de l’unité nationale.

Je prie pour que, tous ensemble, nous retrouvions le Venezuela dans lequel nous puissions tous avoir une place, dans lequel tous puissent trouver un avenir, a exprimé le Souverain Pontife dans un message vidéo à l’occasion de la béatification de José Gregorio Hernández, aujourd’hui, à Caracas.

François a ajouté qu’il prie pour que le nouveau béat inspire, en particulier, tous les dirigeants, tous : syndicaux, universitaires, politiques, patronaux, religieux, universitaires et autres, à s’engager sérieusement pour obtenir une unité opérative.

Après avoir rappelé le vieux proverbe selon lequel 'soit nous nous sauvons tous, soit aucun n’est sauvé', il a invité à rechercher l’unité nationale pour le bien de la nation sud-américaine.

En ce sens, le Pape a exhorté à réaliser 'une unité opérative dans laquelle tous, avec sérieux et sincérité, à partir du respect et de la reconnaissance réciproque, en plaçant le bien commun avant tout autre intérêt, travaillent pour l’unité, la paix et la prospérité'.

Il a souligné que les citoyens et citoyennes devaient vivre ainsi normalement, avec productivité, stabilité démocratique, sécurité, justice et espoir, a-t-il déclaré.

La béatification du docteur Hernández, a-t-il dit, est une bénédiction spéciale de Dieu pour le Venezuela et nous invite à la conversion vers une plus grande solidarité des uns avec les autres, pour produire ensemble la réponse du bien commun si nécessaire pour que le pays revive, renaisse après la pandémie dans un esprit de réconciliation.

Source Prensa Latina

