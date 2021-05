Venezuela : Maduro fixe ses conditions pour discuter avec l'opposition extrémiste

« Je suis d'accord pour que le Gouvernement de la Norvège participe au dialogue qui s'est engagé au Venezuela mais j'ai 3 conditions pour qu'il se développe : la levée de toutes les sanctions, la reconnaissance de l'Assemblée Nationale et des Pouvoirs établis et la restitution de tous les comptes bancaires et de tous les actifs aux institutions de l'Etat vénézuélien. » C'est ce qu'a annoncé le Président Nicolás Maduro mercredi.

« Sous ces 3 conditions, je suis prêt au dialogue où vous voulez, quand vous voudrez. Le 21 novembre, nous nous mesurerons et ce sera le peuple qui décidera. Si les Norvégiens amènent de nouvelles propositions, je les accepte mais qu'ils acceptent aussi mes propositions, » a-t-il déclaré.

« Je suis heureux d'avoir exercé une pression et d'avoir vaincu la droite extrémiste parce que nous l'avons amenée vers la voie électorale grâce à une grande table de dialogue national. Je suis d'accord pour qu'on invite le Gouvernement de la Norvège mais je demande la restitution des comptes et des actifs volés au Venezuela … 3 conditions préalables » et il a ajouté : « Ils veulent négocier ? Sous ces 3 conditions ! Et nous allons où vous voulez et nous nous asseyons quand vous voulez. »

Maduro a fait savoir que le groupe extrémiste de la droite vénézuélienne a reçu l'ordre de participer aux élections : « Du Nord, on a donné l'ordre au groupe extrémiste de la droite vénézuélienne dirigé par Guaidó d'aller au dialogue et de participer aux élections. Il y a un CNE puissant. Ceux qui disaient qu'ils n'allaient pas y participer demandent déjà des facilités pour inscrire leurs caniddats dans tous les états comme Freddy Guevara qui fait partie du groupe extrémiste. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

