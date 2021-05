Venezuela : Un dialogue presque impossible

Par Kelly Carreño

Le dialogue politique au Venezuela que l'opposant Juan Guaidó a proposé et que le président Nicolás Maduro a accepté a donné l'illusion d'une bouffée d'air frais dans les intenses conflits que vit le pays mais dans les faits, les choses sont plus compliquées. Tous 2 ont posé des conditions telles qu'elles rendent difficile le chemin du dialogue.

Maduro a posé 3 conditions pour s'asseoir à la table de dialogue : la levée de toutes les sanctions et de toutes les mesures coercitives unilatérales imposées par les Etats-Unis et l'Union Européenne (UE) à son gouvernement (et approuvées par l'opposition), la reconnaissance internationale totale de l'Assemblée Nationale (Parlement à une chambre à majorité du parti au pouvoir), la restitution des comptes bancaires des institutions et la restitution des actifs de l'Etat.

Parmi ces actifs, le Président a demandé la restitution de l'entreprise CITGO, filiale de la compagnie d'Etat Petróleos de Venezuela (PDVSA) actuellement sous le contrôle de Washington et de la compagnie pétrochimique Monómeros, en Colombie, toutes 2 actuellement gérées par des directions ad hoc nommées par Guaidó.

De son côté, Guaidó a exigé l'organisation d’élections présidentielles alors que cette année, selon la loi, ne doivent avoir lieu que des élections régionales et municipales, qu'on laisse entrer massivement l'aide humanitaire et des vaccins contre le COVID-19 et la libération de tous les « prisonniers politiques. »

Malgré ces exigences, Maduro a répété qu'il était favorable à l'idée d'une grande table de dialogue national a demandé de laisser de côté les intérêts personnels pour réussir ce qu'il appelle son « plan de sauvetage national. »

Guaidó affaibli

Quand Guaidó s'est autoproclamé président par intérim du pays en 2019, il a été soutenu par plus de 50 pays.

Le député Javier Bertucci, membre de la Commission spéciale de Dialogue, de Réconciliation et de Paix de l'Assemblée Nationale a déclaré que pendant ces 2 dernières années, le scénario avait changé et que le soutien à Guaidó avait diminué, c'est pourquoi il n'a pas la possibilité de rendre les actifs à l'Etat.

« Ce sont les États-Unis, les seuls qui ont la capacité de rendre ces actifs au Venezuela en tant que pays, Guaidó n'a aucune possibilité de restituer CITGO ou de débloquer l'or que l’Allemagne retient ou aucun autre actif que les États-Unis ont saisis, » a déclaré le parlementaire à Spoutnik.

Pour Bertucci, président du parti d'opposition El Cambio et pasteur évangélique, la table de dialogue entre Guaidó et Maduro ne va pas se concrétiser à cause des exigences des 2.

« Cette table que demande Guaidó ne va pas s'installer alors qu'il y a ces demandes de Maduro qui exige la levée des sanctions, la restitution de tous les biens du pays, on sait déjà qu'il ne va pas y avoir de dialogue ni d’élections présidentielles dans ces conditions. »

Pour sa part, le député Julio Chávez, membre du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), pense que Guaidó n'a pas le pouvoir de rendre au pays les biens qui lui ont été volés.

« Guaidó est un pantin (…) Il n'a aucun pouvoir de décision, il a été utilisé. Ce triste personnage de la politique vénézuélienne est plus près des poubelles de l'histoire que de s'asseoir à une table de dialogue avec le président de la République, » a-t-il dit à Spoutnik.

Pertes

Après l'auto-proclamation de Guaidó en 2019, Washington a imposé des sanctions à PDVSA qui incluent le blocage des fonds de CITGO. Le gouvernement vénézuélien a accusé Guaidó d'être responsable de plus de 300 000 000 de $ de pertes après que CITGO ait été saisie par les États-Unis. Selon lui, les sanctions imposées par les États-Unis ont causé la perte de plus de 116 000 000 000 de $.

Pour l'instant, on attend de voir si la grande table de dialogue nationale se réalise et si Maduro et Guaidó vont satisfaire leurs exigences respectives pour engager les négociations auxquelles l'Union Européenne et la Norvège devraient servir de médiatrices.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

