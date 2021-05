Venezuela : Une date de péremption pour Juan Guaidó

Le Gouvernement de Joe Biden a donné une date limite à Juan Guaidó pour continuer à être reconnu comme soi-disant président du Venezuela par intérim : le 1er décembre. La Maison Blanche lui donnera son soutien jusqu'à cette date. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis pour le Venezuela, James Story, qui a notifié cette décision au G4 (coalition de 4 partis d'opposition) lors d'une réunion qui a eu lieu à Bogotá, Colombie, selon le site web PanAmPost.

Cela expliquerait la décision désespérée de la droite de proposer une négociation avec le Gouvernement de Nicolás Maduro en vue des élections générales en laissant de côté sa promesse de « fin de l'usurpation. » Face à l'échec de cette tentative, Guaidó jouerait une dernière carte en cherchant à participer à ces élections.

« Nous avons des informations dignes de foi et certaines disant que les Etats-Unis donnent un délai jusqu'au 1er décembre à l'intérimaire. C'est une décision du Département d'Etat et Story l'a officialisée lors d'une réunion avec le G4 à Bogotá, » a dit au média Oswaldo Muñoz, président du Groupe Editorial El Venezolano.

Le retrait par Washington de sa reconnaissance de Guaidó compromet non seulement les sujets politiques mais aussi l'accès aux fonds vénézuéliens volés et bloqués. Le média précise que le dernier versement approuvé par les Etats-Unis était de 152 000 000 de $ sur les 342 000 000 d'actifs gelés à l'Union Américaine. Le montant total retiré par Guaidó jusqu'à présent est de 245 000 000 de $, ce qui laisse 97 000 000 de $ disponibles, moins d'un tiers du montant total.

Oswaldo Muñoz explique que Guaidó a décidé de négocier avec le Gouvernement de Nicolás Maduro parce qu'il est « le dos au mur » et a besoin de trouver de l'oxygène.

De plus, Muñoz souligne que Guaidó « n'a pas su profiter de ce qu'il avait en mains et a perdu « du temps et de l'efficacité. » Il conclut que l'opposant qui est arrivé à être reconnu par plus de 60 pays s'est empressé de donner l'espoir de « la fin de l'usurpation » qui n'a laissé que de la frustration et ose affirmer que « la fin de l'usurpation a été un mensonge depuis le début.»

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://albaciudad.org/2021/05/gobierno-de-biden-le-puso-fecha-de-vencimiento-a-juan-guaido-segun-afirma-panampost/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/05/venezuela-une-date-de-peremption-pour-juan-guaido.html