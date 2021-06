Amérique Latine : Almagro attaque le chancelier mexicain

L'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA-TCP) a condamné samedi l'attaque verbale du secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro contre le ministre des Relations Extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard.

« Les pays membres de l' ALBA-TCP condamnent cette attaque d'un haut fonctionnaire de l'une des principales nations de l'hémisphère de lapart d'un fonctionnaire d'une organisation inter-gouvernementale, en particulier parce que c'est une attitude inacceptable, » dit le communiqué de l'ALBA-TCP qui rappelle à Almagro que les Gouvernements n'ont pas de comptes à rendre à l'OEA : « Monsieur Almagro est responsable devant les chanceliers des Etats membres de l'OEA, par conséquent, les chanceliers et les Gouvernements ne lui rendent pas de comptes. »

Et il confirme que les agissements d'Almagro « constituent non seulement une scandaleuse ingérence dans les affaires intérieures des Etats, interdite par la Charte de l'OEA, mais aussi un abus flagrant de son autorité et de ses devoirs. »

L'ALBA-TCP en a profité pour exprimer son « respect envers les institutions mexicaines lors des élections » qui auront lieu dimanche et ont été à l'origine de l'altercation entre Almagro et Ebrad.

Vendredi dernier, le ministre des Relations Extérieures du Mexique avait déclaré à propos d'Almagro : « Il agit comme s'il était seul, il assume le fait qu'il n'a pas besoin de les consulter. Il a fait des choses très douteuses comme dans le cas de la Bolivie, il nous a déshonorés, pratiquement, ils ont facilité un coup d'Etat. L'opinion du Mexique est que c'est l'une des pires gestions de l'histoire. »

En réponse, le secrétaire général de l'OEA s'est déclaré surpris par ces attaques : « Je souhaite qu'aucun des travaux qu'il a réalisés en tant que gouvernemur de la ville de Mexico ne s'effondre plus, » a-t-il dit, en évoquant l'affondrmeent d'un tronçon du métro de la capitale mexicaine il y a 1 mois.

En plus du soutien de l' ALBA-TCP, le chacelier mexicain a également reçu celui de son homologue argentin Felipe Solá et de son homologue bolivien Rogelio Mayta.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/pronunciamiento-albatcp-oea-mexico-20210605-0017.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/amerique-latine-almagro-attaque-le-chancelier-mexicain.html