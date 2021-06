Amérique Latine : Augmentation de la pauvreté et des millionnaires 

Nations Unies 5 juin (RHC) Alors que des millions de familles luttent aujourd’hui pour survivre à la crise économique, le nombre de millionnaires a augmenté de 31 pour cent en Amérique latine, a déclaré le sous-secrétaire général adjoint de l’ONU Luis Felipe López-Calva.

Dans un article intitulé « La pandémie exacerbe les disparités et fait des millions de dollars en Amérique latine », publié sur le site Web de l’ONU, le haut fonctionnaire a reconnu que la région était la deuxième région la plus inégale du monde.

Il a noté que pendant la pandémie de Covid-19, les déséquilibres économiques et sociaux se sont accentués, tandis que plus de riches apparaissent.

López-Calva a précisé dans son analyse que dans la région, des millions de ménages voient leurs revenus baisser à la suite de la fermeture et de la détérioration des entreprises, de l’augmentation du chômage et de la sortie de la force de travail, et les possibilités limitées de travail à distance pendant les longues périodes de confinement.

À cela s’ajoutent, a-t-il dénoncé, des réseaux de sécurité inadéquats pour les travailleurs à faible revenu, vulnérables et informels, ce qui a conduit à une situation de pauvreté extrême croissante dans la région, qui, selon les estimations de la Banque mondiale, passera de 24 pour cent en 2019 à 27,6 pour cent en 2021.

On s’inquiète également de l’augmentation de la faim dans la région, car selon le Programme alimentaire mondial, il y aura une augmentation de 269 pour cent du nombre de personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes confrontées à une grave insécurité alimentaire.

Face à ce scénario, les données en temps réel (17 mai 2021) montrent une augmentation de 107 milliardaires avec un patrimoine net de 480 milliards de dollars, soit la richesse des plus riches de la région, mesurée par la liste de Forbes, a augmenté de plus de 40 % pendant la pandémie de Covid-19 jusqu’à présent. En particulier, environ les trois quarts des milliardaires viennent du Brésil et du Mexique, de même qu’environ 80 pour cent de leurs capitaux propres combinés.

López-Calva, qui est également Directeur régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a envisagé dans son analyse de taxer les plus riches, ce qui pourrait fournir certaines des ressources nécessaires pour promouvoir des gains sociaux et économiques généralisés.

Il a estimé en outre que lorsque la concentration des ressources se traduit par une concentration du pouvoir politique, comme c’est souvent le cas, elle peut conduire à un cercle vicieux qui perpétue ces résultats et fausse les stratégies et l’allocation des fonds.

Enfin, dans sa réflexion, il a expliqué que dans la mesure où la pandémie se poursuivra dans la région, elle exposera les failles existantes dans les réseaux de sécurité sociale, et qu’il faut donc réinventer une nouvelle voie à suivre, plus équitable et plus durable que celle d’avant cette crise.

Source Prensa Latina

