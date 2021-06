Amérique Latine : Déclaration finale du XIXème sommet de l'ALBA-TCP

Nous, les chefs d'Etat et de Gouvernements et les chefs des délégations despays membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique – Traité de Commerce des Peuples, réunis physiquement le 24 juin 2021 dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la bataille de Carabobo de la République Bolivarienne du Venezuela, en signant cette déclaration, renouvelons notre engagement à envers le renforcement de l'intégration et de l'unité de nos peuples comme idéologie fondamentale des commandants Hugo Chávez et Fidel Castro Ruz, revendiquons l'idéologie de Bolívar, Martí, San Martín, Sucre, O’Higgins, Pétion, Morazán, Sandino, Túpac Katari, Bartolina Sisa et d'autres héros de l'indépendance de l'Amérique Latine et des Caraïbes, symbole d'union historique et culturelle de la lutte de nos peuples originaires et de la préservation de notre bien le plus précieux, la liberté et nous reconnaissons la signification historique de la bataille de Carabobo, qui a fait date dans l'indépendance du Venezuela sous la conduite du Libérateur Simón Bolívar, une lutte dans laquelle s'est forgé le caractère combatif du peuple vénézuélien pour défendre son droit à la libre détermination, le patrimoine moral et les valeurs de liberté qui ont traversé l'Amérique Latine, des Caraïbes et le monde.

Nous affirmons notre engagement envers l'intégration vraiment latino-américaine et caribéenne qui nous permettra d'affronter unis les prétentions de domination impérialistes et les menaces croissantes envers la paix et la stabilité de la région avec le multilatéralisme et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies et du droit international, en harmonie avec la proclamation de l'Amérique Latine et des Caraïbes comme zone de paix.

Nous soulignons la nécessité de renforcer la Communauté des Etats Américains et Caribéens (CELAC) en tant que véritable mécanisme de concertation politique qui réunit les 33 pays de Notre Amérique basé sur le principe de l'unité dans la diversité.

Nous saluons le retour de l'ordre constitutionnel dans l'Etat Plurinational de Bolivie qui, grâce à la conscience et à la lutte de son peuple, a pu démanteler le coup d'Etat criminel et corrompu et ouvrir un processus de réconciliation nationale basé sur la justice, l'autodétermination et la démocratie. Nous nous réjouissons aussi de son retour dans les légitimes forums régionaux de concertation politique et de coopération en faveur du bien-être et du développement de nos peuples.

Nous soulignons les excellentes gestions et les excellentes initiatives du Président Luis Arca Catacora aussi bien dans les affaires internes qu'internationales pour avancer vers la réactivation de l'économie, y compris le financement et l'allègement de la dette et une gestion efficace de la pandémie.

Nous saluons l’installation de la nouvelle Assemblée Nationale de la République Bolivarienne du Venezuela, réalisée dans l'absolu respect de la constitutionnalité et de la paix et nous accueillons avec bienveillance la célébration des prochaines élections régionales et municipales, les 26 ème en 21 ans de Révolution Bolivarienne. Une expression de la solide démocratie participative et agissante de notre frère, lepeuple vénézuélien.

Nous affirmons notre soutien inconditionnel au Gouvernement sandiniste, au Président Daniel Ortega Saavedra et au peuple du Nicaragua dans sa décision de continuer à défendre la souveraineté, la paix et les importantes avancées sociales, économiques et dans le domaine de la sécurité et de l'unité qu'ils ont obtenues.

Nous condamnons les attaques et les tentatives réitérées de déstabilisation du Gouvernement légitime de la République sœur du Nicaragua par les Etats-Unis d'Amérique qui prennent des mesures coercitives unilatérales entre autres actions de déstabilisation pour essayer d'interférer dans ses affaires intérieures.

Nous saluons la préparation des élections en République du Nicaragua et exigeons la non intervention dans ces affaires qui sont de la compétence exclusive du peuple et des institutions nicaraguayennes.

Nous célébrons et soutenons les forces démocratiques dans les processus d'élection des Gouvernements de la région de l'ALBA-TCP et les efforts destinés à atteindre l'égalité des genres et l'élimination de la discrimination envers les peuples indigènes.

Nous accueillons avec satisfaction les relations entre l'ALBA-TCP et le Système de l'ONU, la CELAC, la CARICOM (Communauté des Caraïbes), l'AEC (Association des Etats des Caraïbes, le SICA (Secrétariat G énéral du Système d’Intégration Centraméricain), l'Unión Africaine, la Ligue Arabe, la CELA, la CEPAL (Commission Economique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes), la Communauté Euro-asiatique et la CEDAO (Communauté Economique des Etats d’Afrique) sous les principes de respect et de non ingérence dans leurs affaires intérieures pour garantir une meilleure équité et un meilleur engagement en matière de politiques sociales et économiques.

Nous affirmons le droit des pays des Caraïbes à recevoir un traitement juste, particulier et différencié, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel et nécessaire pour la défense et la promotion de leurs justes revendications et de leurs justes réparations et nous rejetons énergiquement les mesures adoptées contre nos frères du CARICOM, considérant leurs juridictions son coopératives.

Nous exprimons notre profond chagrin pour les morts de la pandémie de COVID-19 dans le monde et en particulier dans notre région et nous reconnaissons l'engagement des pays de l'ALBA-TCP pour réduire sa propagation et les efforts extraordinaires du personnel de santé pour affronter la crise sanitaire, en particulier la travail en première ligne du Contingent Henry Reeve de la République de Cuba ainsi que la mise au point de 5 vaccins, une preuve de développement, de souveraineté et de solidarité.

Nous condamnons la campagne de dénigrement de la coopération médicale cubaine – organisée par le Gouvernement des Etats-Unis – agressive et particulièrement immorale dans la situation actuelle de crise sanitaire mondiale.

Nous réaffirmons la nécessité d'un immunisation universelle et urgente contre le COVID-19 et d'une distribution rapide, équitable, solidaire, non discriminatoire et à des prix accessibles des vaccins, du matériel et des équipements qui permettent de protéger tout le monde.

Nous reconnaissons les efforts accomplis par l'Alliance dans la collaboration mondiale, sous les auspices de l’Organisation Mondiale de la Santé. Nous souhaitons la bienvenue à la mise en marche de la banque de vaccins de l'ALBA-TCP, décidée lors du XVII ème sommet des chefs d'Etat et de Gouvernements de l'ALBA-TCP ainsi qu'à la banque de médicaments destinée à contribuer à améliorer l'accès à des fournitures médicales, des tests rapides et des tests PCR en faveur de tous les pays de l'Alliance.

Nous condamnons à nouveau énergiquement le blocus génocidaire économique, commercial et financier imposé par le Gouvernement des Etats-Unis à Cuba et les plus de 240 mesures coercitives unilatérales adoptées par Trump que le Gouvernement actuel laissent en place et dont les dégâts pendant le dernier quinquennat ont occasionné 17.000.000.000 de $ de pertes.

Nous remercions tous les Etats membres de l'Alliance pour leur traditionnel soutien à la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé par les Etats-Unis à Cuba,adoptée hier, 23 juin.

Nous manifestons notre énergique condamnation de l'inclusion absurde et injustifiée de la République de Cuba dans la liste des Etats qui soutiennent le terrorisme du Département d'Etat des Etats-Unis. Cette action unilatérale largement condamnée aux Etats-Unis et à l'étranger a un impact négatif dans chaque secteur de la société cubaine et augmente les difficultés du pays à intégrer le commerce international, à faire des opérations financières et à acheter du matériel de base.

Nous exprimons notre profonde préoccupation pour les violations massives des Droits de l'Homme contre le peuple colombien et nous exigeons le respect de la dignité des personnes et de leur droit à la manifestation pacifique.

Nous condamnons l'action condamnable du Secrétaire Général de l'Organisation des Etats Américains qui, en outrepassant ses fonctions, a conduit cette organisation sur un chemin interminable d'absurdités en légitimant des actions violentes, des interventions dans les affaires intérieures et des ruptures de l'ordre constitutionnel dans certains pays de la région.

Nous reconnaissons le louable travail de l'Alliance à Saint-Vincent et les Grenadines après l'éruption du volcan La Soufrière comme un symbole de soutien et de solidarité des pays de l'ALBA-TCP envers le peuple et le Gouvernement de Saint-Vincent.

Nous réaffirmons notre complet soutien aux pays des Caraïbes dans leur réclamation d'une compensation pour le génocide de la population native, les horreurs de l'esclavage et la traite transatlantique et nous exprimons notre engagement envers la défense et la promotion de la culture latino-américaine et caribéenne et de l'identité des peuples de la région avec un respect particulier et une promotion particulière des cultures autochtones et indigènes.

Nous soutenons le renforcement du développement de la zone économique complémentaire ALBA – Petro Caribe comme un véritable modèle de développement de la production et de la technologie basé sur les valeurs de l'Alliance et les principes du Traité de Commerce des Peuples.

Caracas, 24 juin 2021

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/06/declaracion-final-xix-cumbre-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-alba-tcp/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/amerique-latine-declaration-finale-du-xixeme-sommet-de-l-alba-tcp.html