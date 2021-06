Argentine : Le Club de Paris

Par Horacio Rovelli

La négociation avec le Club de Paris est liée à l'accord avec le Fonds Monétaire International. Les principaux pays qui font des apports et qui prennent les décisions sont exactement les mêmes dans les 2 institutions. Au Club de Paris, en juin 2021, on doit la somme de 10 800 000 000 de $ qui comprend l'arrivée à échéance du capital de 2.400. 000.000 de $ le 31 mai 2021.

La proposition originale de l'Argentine était de payer seulement les intérêts aussi bien au Club de Paris qu'au FMI et de commencer à amortir le capital au second semestre de 2024 (comme avec les créanciers privés) mais la négociation avec le FMI est dans une impasse et certainement, celui-ci va faire une contre-proposition. En effet, dans le budget national 2021, aucun amortissement de capital n'est prévu envers des 2 organismes internationaux mais on paie le capital dû à d'autres organismes internationaux (CAF, Banco Mundial; BID, etc...). On prévoit, dans le budget national 2021, de payer 430 000 000 de $ d'intérêts au Club de Paris et 1 200 000 000 de $ au FMI, trimestriellement.

Plus de la moitié de la dette argentine au Club de Paris est concentrée sur 2 pays : l'Allemagne (37%) et le Japon (22%). Suivent la Hollande (presque 8%), l'Espagne (6,68%), l'Italie (6,29%), les Etats-Unis (6,28%) et la France.

Le ministre de l'Economie, Martín Guzmán, a soutenu aujourd'hui, (mardi 22 juin 2021), que l'accord consiste en ce que l'Argentine ait jusqu'au 31 mars 2022 pour mettre en place une restructuration plus permanente avec le Club de Paris et que l'Argentine continuera à faire des efforts pour parvenir à un accord avec le FMI qui nous permette de refinancer la dette de 45 000 000 000 de $ que le Gouvernement d'Ensemble pour le Changement a souscrit entre 2018 et 2019 et qui n'a été utilisée en aucune manière pour augmenter la capacité de production de l'économie. »

Je me demande en échange de quoi : La seule réponse logique et certaine est le décret 949/2020 qui remet à nouveau le dragage et le balisage du fleuve Paraná au capital privé.

Pourquoi ? Parce que derrière le Club de Paris et derrière le FMI se trouvent les grands fonds de couverture : Blackrock; Franklin Templeton, PIMCO, Goldman Sach; HSBC, JP Morgan; etc... et qu'ils ont des intérêts dans les grandes entreprises qui opèrent dans le pays comme les 5 transnationales du grain : ADM; Bunge; Cargill; Glencore et Louis Dreyfus et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement d'Alberto Fernández continue l'adjudication de la mal nommée « Hydrovoie du Paraná. » Ou quand nous voyons qu'on a autorisé l'exportation de 37 000 000 de tonnes de grains en 2020 sur les 45 000 000 qu'on déclare produire et qu'en 2021, on va exporter 40 000 000 de tonnes de maïs, ce qui fera monter le prix de toutes les ortes de viandes pour la consommation loclae (qui l'utilise comme fourrage).

La même chose arrive avec l'extraction de l'or dont 50% est exploité par Glencore (dans la capital duquel Blackrock reconnaît avoir une participation ) à Bajo de la Alumbrera et par la Barrick Gold à Mina Veladero. Ou dans l'énergie comme c'est le cas de Pampa Energía qui exploite du pétrole et du gaz avec la majorité des actions de Transener SA, l'entreprise qui réalise 85% du transport de l’énergie à haute tension en Argentine et dans laquelle Blackrock a aussi un pourcentage d'actions fort et déterminant.

En bref, ils ne vont pas précipiter le défaut ou exiger que l'Argentine paie les échéances du capital alors que les grandes entreprises et les financiers du monde occidental ont des intérêts beaucoup plus importants dans le pays.

Quand Alberto Fernández est allé en Europe, il n'a pas vu seulement Emmanuel Moulin, le directeur général du Trésor français, également directeur du Club de Paris, il a rencontré aussi le CEO de Louis Dreyfus, une entreprise transnationale qui a son propre port sur le Paraná, et il a aussi rencontré l'un des frères de Jan de Nul, l'entreprise belge qui drague le fleuve Paraná.

Note :

Le Club de Paris est un groupe de pays créé en 1956 pour que kes Etats les plus solvables financent les problèmes des pays endettés. Actuellement, en font partie : l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, l’Irlande, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Hollande, l’Angleterre, la Russie, la Suède et la Suisse.

