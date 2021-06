Bolivie : Il était prévu d'éliminer Evo

L'ex-ministre bolivien Carlos Romero a souligné samedi sur une vidéo diffusée sur son compte officiel sur Facebook que lors du coup d'Etat dirigé par des secteurs d'extrême-droite, il était prévu de tuer le président de l'époque, Evo Morales.

Dans ce message, le politicien bolivien affirme qu'il existait un plan destiné à éliminer physiquement le président bolivien. Il précisait qu'un policier prétendait arrêter Evo Morales avec mandat express d'en finir avec sa vie.

« La Police Bolivienne s'était déjà soumise au ministre de l'Intérieur et à la présidente de fait pas seulement à travers l'éleute policière mais aussi bien avant quand les contrôles policiers dans le cadre de la sécurité des électionsont été facilement dépassés et qu'il a été permis dans d enombreuses villes que les tribunaux électoraux soien tbrûlés, » a dit Carlos Romero.

Et il a noté que l'opposition et la Police ont coordonné un plan pour assurer la sécurité « des dirigeants politiques de la droite putschiste et conspiratrice » et protéger le gouverneur élu de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pour qu'il remette une lettre de démission à Morales au Palais du Gouvernement.

L'ex-ministre a précisé que le garde-du-corps de l'activiste d'extrême-droite Luis Fernando Camacho a été choisi par la Police en marge du ministère de l'Intérieur et en évittant une commission de 4 ministères avec des autorités qui se trouvait à l'aéroport. »

Le 8 novembre 2019, plusieurs unités de la Police se sont jointes aux protestations contre Evo Morales qui a dénoncé un coup d'Etat dirigé aussi par la femme politique bolivienne Jeanine Áñez.

