Bolivie : L' OEA conspire avec la droite

Le ministre de la Justice et de la Transparence des Institutions, Iván Lima, a critiqué samedi la réunion qui a eu lieu entre le président du Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, et le secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro.

Selon lui, cette rencontre a servi à ce que tous 2 continuent à conspirer contre la démocratie dans le pays étant donné qu'ils cherchent à ne pas reconnaître l'élection à laquelle le président constitutionnel de la Bolivie, Luis Arce a obtenu 55,1% des voix.

Il a remis en question le fait que Calvo ait profité de cette réunion pour présenter des preuves de la soi-disant fraude aux élections et déclaré que Rómulo Calvo devrait remettre ces documents au Ministère Public.

« Ceux qui se méfient des élections et de plus, se méfient du Procureur pour s'occuper de cette affaire ont la possibilité légale de monter eux-mêmes, grâce à une accusation particulière, une procédure contre ceux qu'ils pensent en être responsables. Mais s'ils ont les preuves de la soi-disant fraude, c'est le moment de les présenter, de soutenir l'accusation, » a déclaré le ministre de la Justice.

Au terme de sa réunion avec Luis Almagro, Calvo a affirmé : « La Charte Démocratique est dans les mains de tous les pays pour éviter le deuil, la douleur et la guerre dans un pays qui cherche seulement la liberté et la démocratie » sans donner plus de détails sur les preuves qu'il a en sa possession.

Le représentant civique (proche du discutable Fernando Camacho) a aussi demandé l'application de la Charte Démocratique Inter-américaine à la Bolivie sous prétexte d'une soi-disant guerre interne et que le pays s'est éloigné de l'OEA.

Ce recours de l'organisme régional comprend une procédure qui se met en place quand un pays membre rompt l'ordre démocratique.

