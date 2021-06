Bolivie : Un coup d'Etat la veille de l'investiture de Luis Arce 

Des enregistrements audio appartenant au ministre de la Défense du Gouvernement de fait de Jeanine Añez (2019-2020) révélés aux Etats-Unis montrent la préparation de troubles sociaux la veille de l'investiture du président Luis Arce.

Ces conversations auraient eu lieu en novembre 2020, quelques jours avant l'investiture de Luis Arce Catacora comme président de la Bolivie et montrent l'arrivée de 10 000 mercenaires étasuniens pour faire un nouveau coup d'Etat avec la Police et les Forces Armées locales.

C'est grâce à un bulletin d'investigations du site "The Intercept" qui a vériféi des conversations téléphoniques et des courriers électroniques échangés entre Luis Fernando López, un ex-administrateur civil de l'Armée des Etats-Unis et un ex-sergent étasunien d'origine bolivienne.

Sur l'un de ces enregistrements, une personne identifiée comme le ministre de la Défense bolivien dit qu'il « est en train de travailler pour éviter l'anéantissement de mon pays. » Les forces armées et le peuple doivent « se lever, » ajoute-t-il, et « bloquer une administration de Arce. ... Les prochaines 72 heures sont cruciales ".

Jamais ce plan n'a été exécuté et plusieurs hauts fonctionnaires du Gouvernement sortant ont fui ou ont été arrêtés pour des délits de corruption et leur rôle présumé dans le coup d'Etat de 2019.

Mais López déclarait clairement que les Forces Armées soutenaient son idée : « Le haut commandement militaire a déjà des conversations préparatoires. Le message de la lutte est qu'ils veulent remplacer les Forces Armées et la Police par des milices cubaines et vénézuéliennes. Cela va permettre à la Bolivie de se lever à nouveau et de ne pas permettre le Gouvernement d'Arce. »

Le site d'investigation "The Intercept" révèle des enregistrements audio en disant que le Gouvernement de fait de Jeanine Añez, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, Fernando López, a tenté un nouveau coup d'Etat pour éviter qu' Arce soit investi. »

A ce moment-là, le commandant des Forces Armées était Sergio Orellana, désigné par la présidente de fait Jeanine Áñez (2019-2020), en prison depuis 3 mois pour plusieurs délits commis dans le cadre du coup d'Etat contre Evo Morales.

Orellana a fui de Bolivie avant l'investiture d'Arce. López a également fui le 5 novembre 2020 au Brésil où on a perdu sa trace.

Cette dénonciation s'ajoute à l'arrestation d' Arturo Murillo en Floride, Etats-Unis, en mai dernier, accusé d'avoir détourné 5 800 000 $ qu'on lui avait donnés pour acheter du matériel de répression pour la Police.

