Brésil : Tous les procès de Moro contre Lula annulés

Brasilia, 25 juin (RHC) Tous les procès de l’ancien juge Sergio Moro contre l’ancien président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, ont été annulés par le ministre de la Cour suprême de justice du pays sud-américain, Gilmar Mendes.

À la demande de l’équipe juridique de l’ancien dirigeant (2003-2011), Mendes a pris sa décision pour les procès concernant un site dans la municipalité d’Atibaia, à Sao Paulo, et de prétendus avantages indus impliquant des biens immobiliers dans cet état.

De cette façon, "toutes ses actions sont annulées et si un autre magistrat voulait reprendre les affaires, il devrait recommencer à zéro", a expliqué le correspondant de Telesur au Brésil, Ignacio Lemus, sur son compte du réseau social de Twitter.

Le journaliste a commenté que, de cette façon, Lula, qui a déclaré qu’il aspirait à participer prochaines aux élections présidentielles de 2022, a "la voie libre ».

Les avocats de Lula ont affirmé que la décision du ministre montre que Lula était "la cible de lawfare, qui est l’utilisation stratégique des lois à des fins illégitimes", et victime de l’opération judiciaire Lava Jato

Moro, en tant que juge de l’opération anti-corruption Lava Jato depuis 2014, a emprisonné des dizaines d’hommes d’affaires et d’hommes politiques, dont Lula da Silva, qui dès le début a défendu son innocence et dénoncé qu’il était victime de ce qu’il a appelé le plus grand mensonge juridique de l’histoire du Brésil.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/261875-un-juge-de-la-cour-supreme-bresilienne-annule-tous-les-proces-de-moro-contre-lula