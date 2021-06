Colombie : Des avocats créent une alliance pour défendre les manifestants

Les avocats Miguel Ángel del Río et Augusto Ocampo ont décidé mardi de créer, avec un groupe de collègues, la « première ligne juridique » dans laquelle ils s'engagent à défendre par les voies légales les jeunes qui résistent à la répression de la force publique dans le cadre des mobilisations de masse qui durent depuis 35 jours en Colombie.

L'avocat Ángel del Río a remercié ses collègues de l'accompagner et a déclaré que la « première ligne juridique » comprend des milliers de professionnels : « Merci à tous les avocats qui nous accompagnent. Plus de 2 000 professionnels se sont inscrits à notre première réunion pour affronter les abus de pouvoir et défendre la jeunesse. »

Élmer Montaña, défenseur des Droits de l'Homme à Cali qui fait aussi partie du groupe, a dénoncé la volonté du Ministère Public d'accuser les protestations de masse du édlit de terrorisme.

Dans l'immédiat, la « première ligne juridique » défendra le musicien Álvaro Herrera, arrêté à Cali qui a dénoncé sur les réseaux sociaux le fait que des agents de la police l'ont obligé à avouer des faits qu'il n'avait pas commis.

Le principal objectif des juristes est de défendre de façon désintéressée les jeunes qui résistent à la répression des agents de l'Escadron Mobile anti-émeutes (ESMAD).

Bien que des organisations des droits de l'Homme aient appelé instamment le Gouvernement à mettre fin à la violence, le président Duque a annoncé la semaine dernière plus de déploiement de l'Armée.

