Des groupes paramilitaires retiennent contre leur volonté des porte-paroles paysans, des défenseurs des Droits de l'Homme et le gouverneur du département du Nord de Santander, dans le nord-est de la Colombie, a révélé lundi soir un organisme humanitaire.

Le média indépendant Colombia Informa a fait savoir sur son compte Twitter lunid vers minuit que cette rétention durait déjà depuis plus de 13 heures et qu'on n'avait pas permis aux personnes privées de liberté de manger ni de boire de l'eau.

Selon la dénonciation du Comité d’intégration Social du Catatumbo, des individus armés, identifiés par la communauté comme des paramilitaires de Sardinata, ont enlevé des porte-parole du Comité d'Unité du Catatumbo, des membres de l'organisation Equipe Juridique des Peuples et le gouverneur Silvano Serrano.

« On n'a pas permis qu'on leur apporte des aliments et de l'eau, ce qui est un traitement cruel et dégradant proscrit par les règles nationales et internationales, » a dénoncé l'Equipe Juridique des Peuples.

Et elle a indiqué que pendant que cela se passe, des agents de la Police Nationale qui sont dans l'école Las Mercedes 2 (l'endroit où ils sont enfermés) ont pu entrer et sortir sans aucune restriction.

Colombia Informa signale que cela s'ajoute à la violence contre des pysans mobilisés qui s'est déchaînée quane 6 individus armés ont frappé, volé et tiré au moins 150 fois, samedi dernier.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-paramilitares-retienen-ciudadanos-norte-santander-20210615-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/colombie-des-groupes-paramilitaires-retiennent-le-gouverneur-du-nord-de-santander-et-d-autres-citoyens.html