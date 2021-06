Colombie : La reculade de Petro

Par Fernando Rubio

Au moment où la grève nationale massive déborde le régime et où la sensation de chaos devient évidente à cause de la paralysie du Gouvernement et de l’appareil de production, monsieur Petro, l'un des principaux représentants du domaine politique et social, envisage une série d'initiatives absurdes destinées à démobiliser les jeunes, les travailleurs, les indigènes, les afros et les femmes qui ont livré de vibrantes batailles pendant ces 7 dernières semaines.

Petro a fait une allocution sur les réseaux sociaux pour attaquer les blocages de villes, les barrages de routes et condamner la « première ligne, » les membres les plus importants de la lutte dans cette grève générale qui s'est étendue dans toute la Colombie.

Une terrible bouée de sauvetage pour le Gouvernement de Duque et pour l'uribisme harcelés et attaqués par l'insurrection massive.

Petro semble avoir subi une transformation de type Kerensky, le Russe qui, en pleine révolution soviétique de 1917 est venu essayer de sauver par des discours libéraux les privilèges de la classe dominante tsariste à l'agonie.

Ceux qui n'arrivent pas à comprendre le retournement de Petro dans cette situation doivent savoir que ce sont les votes qui empêchent cet important dirigeant colombien de dormir. Parce qu'il pense aux votes et qu'il fait des calculs pour les élections présidentielles de 2022, Petro a fait un faux pas en se déconnectant du « ici et maintenant » dans lequel l'action directe des masses a obteu des conqu$etes très importantes.

Les questions que nous nous posons sont : Petro a-t-il rencontré en privé certains patrons, banquiers, militaires et personnalités politiques de « bien » avant de faire son allocution ? Le mega spéculateur et l'ex-communiste Gsoros a-t-il trempé là-dedans ? Il ne faut pas oublier que Soros joue le rôle d'une espèce d'ange gardien des intérêts du néolibéralisme mondial et que la rébellion qui est en cours en Colombie n'est pas quelque chose dont on ne doit pas tenir compte.

Le Commandement National de la Grève semble suivre le même chemin que Petro . Parfois, il semble avoir de al dignité et il souffle avec force pour ensuite tomber en dépression et dans le fatalisme petit-bourgeois, inquiet pour ses prébendes et ses privilèges syndicaux.

Par contre, il y a de plus en plus de subjectivité et de valeur en ce moment. Je pense à la Minga indigène et à la communauté des Misak.

Leur intégrité et leur volonté étonnent

La Minga et le Misak, avec leur force et leur volonté combative, ont été déterminants dans l'insurrection du peuple de Cali. La Minga est venue à Cali pour soutenir « l'Unité des résistances » urbaines et faire face aux bandes paramilitaires qui accompagnent l'ESMAD, la Police et l'Armée dans leur violente attaque des jeunes combattants des barricades La Minga a été la précurseuse des blocages de la Panaméricaine grâce auxquels d'importantes conquêtes ont été obtenues. Le blocage er la barrage de voies continue à $etre leur principale arme de combat, celle-là même que Petro discrédite dans son revirement actuel.

Contrairement au Commandement de la Grève, la Minga écarte le dialogue exténuant et la fallacieuse négociation avec Bogotá qui détourne l'énergie populaire. C'est pourquoi elle a demandé le transfert du minsitre de la Défense et du Procureur vers Piendamo/Cauca pour qu'ils répondent de l'assassinat des jeunes, des lésions oculaires provoquées par l'ESMAD, des disparitions et des massacres qui vont rester impunis.

Tandis que Petro cherche la gloire du vote et rêve d'être président, les courageux Misak viennent à Bogotá pour renverser les extrémistes et les statues coloniales de la Reine isabelle et de Christophe Colomb, honteusement protégées par une police abjecte et criminelle.

L'histoire suit son cours et sera implacable avec ceux qui, comme Petro, ont perdu le nord. Lapuissance des masses fera sentir son coup et bien que des replis et des moments de chute puissent survneir, tout indique que le peuple colombien ne prendra aucun repos dans sa noble et héroïque bataille contre la domination oligarchique et sanguinaire du fascisme représenté par l'uribisme.

A ce sujet, il faut rappeler la longue pause de novembre 2019 au 28 avril 2021, avec ses moments de dures explosions comme celle de septembre 2020.

Je le rappelle pour souligner que le revirement opportuniste de Petro peut avoir un impact

mais qu'il ne parviendra pas à démanteler l'explosion extraordinaire du peuple colombien qui cherche de nouvelles directions pour la nation.

Rien ni personne ne parviendra à mettre à genoux le peuple colombein dans ce soulèvement qui est décisif pour la construction d'une autre société dans laquelle las droits et les libertés civiques prévaudraient. Il y a eu beaucoup de souffrance pour qu'une simple allocutaion électoraliste fasse tomber à l'eau 43 jours de vigoureuses batailles antifascistes.

Ce qui se passe en Colombie n'est pas sans importance. C'est presque une révolution que nous n'avons pas encore réussi à interpréter dans toute sa portée.

Pas étonnant que Petro ou un de ses Holman finisse du côté du Gouvernement de Duque. La détérioration de ce monsieur permet de faire cette sorte de déduction mais ils sont plus loin avec leurs calculs et de leur manipulation opportuniste de la rage populaire et de la lutte des passes populaires.

Je dis cela pour ne pas décourager les âmes candides et en train de monter, il est très probable que même avec la bénédiction de Duque, du patronat et de l'armée, Petro soit le prochain président en 2022 pour que tout change pour que reste pareil avec le peuple dans l'ordure et en résistance.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/11/colombia-la-reculada-de-petro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/colombie-la-reculade-de-petro.html