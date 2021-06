Colombie : La voiture piégée était à un uribiste et l'explosif à l'armée

Le journaliste colombien Gonzalo Guillén a révélé il y a quelque sheures sur son compte Twitter personnel des informations importantes concernant l'enquête qu'il amenée à propos du soi-disant attentat terroriste à la voiture piégée dans une brigade de l'Armée à Cúcuta.

La camionnette Toyota appartenait à un ancien candidat uribiste au poste de gouverneur du département du Nord de Santander et l'explosif qui avait été trouvé dans la tapisserie intérieure du véhicule, 30 kg de tetranitrate de pentaeritritol, plus connu sous le nom de pentrite, est un explosif d'origine militaire qui n'a pas besoin de détonateur: un explosif sensible au choc et à la friction utilisé par les institutions militaires..

Selon Gonzalo Guillén, le concessionnaire Toyota de la ville de Cúcuta aurait enregistré la vente de la camionnette qui a explosé seulement 3 jours avant le soi-disant attentat. La vente a été réalisée pour un montant de 200 000 000 de pesos et le véhicule est ainsi passé des mains de Juan Carlos García Herreros, un ex-candidat au poste de de gouverneur du département du Nord de Santander pour le compte de l'uribisme avec le parti Centre Démocratique.

D'après lui, l'explosif aurait été produit par l'Industrie Militaire de Colombie ( INDUMIL), l'entité chargée de produire, de fabriquer et de commercialiser des munitions, des armes et des explosifs dans le pays sur mandat constitutionnel.

Cette enquête renforce l'idée qui circule déjà dans la population qu'il s'agirait d'un « auto-attentat, » une stratégie de l'uribisme destinée à générer la peur et à vendre la sécurité et non d'un attentat terroriste de l' ELN ou de dissidents des FARC comme l'a prétendu le ministre de la Défense, Diego Molano.

Adendum:

Beaucoup de Colombiens affirment sur Twitter que ce serait le début de la campagne du parti d'extrême-droite « Centre Démocratique » (CD) pour les élections de 2022. Ils remettent en question la facilité avec laquelle les terroristes est entré, dans un véhicule particulier, dans les locaux de l'Armée.

Le « Centre Démocratique, » le parti dirigé par l'ex-président Álvaro Uribe Vélez, a toujours débuté ses campagnes électorales en affirmant qu'il « sauvera la Colombie » d'une menace. Aux dernières élections de 2018, il avait vendu l'idée de sauver la Colombie du “castrochavisme” en affirmant que si Gustavo Petro était élu, la Colombie deviendrait un « nouveau Venezuela. »

Daniel Samper a déclaré : « Ils ne savent que semer la peur parmi nous pour nous vendre la sécurité : pas une voix pour le CD dont le Gouvernement a amené lepays à cet état de prostration... »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

