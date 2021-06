Colombie : Le Gouvernement refuse de négocier

Le Comité de la Grève Nationale a dénoncé vendredi soir le fait que le Gouvernement du président Iván Duque, refuse de négocier même la liste des urgences dans le cadre des protestations populaires qui durent depuis 38 jours.

Des délégués du Comité de la Grève et du Gouvernement se sont rencontrés une nouvelle fois vendredi pour essayer de trouver un accord qui mette fin aux manifestations. A la fin de la réunion, Francisco Maltés, le président de la Centrale Unitaire des Travailleurs, a déclaré : « Aujourd'hui, il a été constaté une fois de plus que le Gouvernement ne veut ni discuter de la liste des urgences ni négocier, il préfère la voie de la répression. »

Il a souligné que le Comité a insisté sur la fait que « la violence et la brutalité policière doivent cesser. Plus d'assassinats ! » Et il a déclaré que si le Gouvernement persiste à ne pas vouloir signer le pré-accord de garanties qui a été obtenu le 24 mai en présence de 3 ministres et d'autres fonctionnaires, ce point sera soulevé devant la Commission Inter-américaine des Droits de l'Homme(CIDH), qui arrivera dans le pays cette semaine.

Le conseiller de la présidence pour la stabilisation, Emilio José Archila, pour sa part, a demandé au Comité de la Grève Nationale de respecter la méthodologie de travail qui a été convenue pour avancer dans les conversations.

Des médias locaux et des utilisateurs de Twitter ont rapporté que la ville de Cali a connu une nouvelle nuit de répression de la part de l'Escadron Mobile Anti-émeutes (ESMAD) de la Police Nationale. Le projet de communication alternative Périphérie Presse a fait savoir sur son compte Twitter que l' ESMAD a tiré sur les manifestants et en a tué 3 et blessé 5.

D'autres utilisateurs parlent de 5 morts.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice:

Pour plus de détails sur la situation en Colombie, voir le rapport du Comité International de Solidarité et d'Observation des droits de l'Homme :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/colombie-rapport-preliminaire-de-la-mission-de-solidarite-internationale-et-de-droits-de-l-homme.html

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-denuncia-rechazo-gobierno-negociar-20210605-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/06/colombie-le-gouvernement-refuse-de-negocier.html