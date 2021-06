Colombie : Nouveau plan d’action

Bogota, 16 juin (RHC) Le Comité National de Grève a décidé d’interrompre temporairement les initiatives périodiques dans le contexte de la grève entamée le 28 avril en Colombie contre les politiques du gouvernement, mais il a convenu d’un nouveau plan d’action.

Lors d’une conférence de presse, des représentants de ce collectif ont indiqué qu’ils avaient pris cette décision face à l’attitude de l’administration d’Ivan Duque, qui ignorait l’accord préalable sur des garanties minimales pour la protestation sociale pacifique.

En outre, parce qu’il a émis le décret 575 autorisant l’assistance militaire pour la gestion de la protestation sociale, il continue à retarder la négociation du Cahier d’Urgence présenté le 20 juin 2020 et avec une attitude despotique, il a décidé comme politique l’usage excessif de la force publique, ont-ils ajouté.

Ils ont en outre indiqué que le Gouvernement avait violemment réprimé des milliers de personnes lors de manifestations pacifiques, qu’il avait violé des procédures et utilisé directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes des armes à feu à courte et à longue portée.

Ces actions ont fait 77 morts, 1.246 blessés, 2.808 détenus, 304 disparus, 106 femmes victimes de violences sexuelles et 74 faits d’amputation oculaire chez des jeunes, en plus des blessés de la force publique –ont-ils précisé-.

Le nouveau plan d’action prévoit des entretiens avec différents secteurs de la société colombienne dans le cadre d’assemblées, de rencontres, de forums, de conversations et d’autres activités, afin de diffuser le cahier d’urgence.

Ils ont également proposé de faire avancer les négociations sur les agendas des États, des secteurs et des territoires, de convoquer de vastes forums dans le pays le 20 juin, une année après la présentation du cahier national d’urgence.

Le plan établit l’élaboration de projets de loi sur les sujets contenus dans ce cahier, qui seront remis au Congrès le 20 juillet prochain et ainsi poursuivre la lutte entamée en octobre 2019.

Le groupe composé de syndicats, de corporations, d’organisations étudiantes et autres, a convoqué une mobilisation le 20 juillet prochain pour réitérer le mot d’ordre 'Pour la vie, la paix, la démocratie et contre les politiques néolibérales du gouvernement de Duque'.

Le Comité national de Grève est un mouvement né le 4 octobre 2019, lorsque des dizaines d’organisations sociales et syndicales se sont réunies à Bogota lors d’une rencontre d’urgence pour élaborer un cahier de revendications face à une série de réformes annoncées par le président Duque.

Ces propositions visaient à honorer les engagements pris avec l’OCDE et la Banque mondiale, qui ont aggravé les conditions de travail, réduit les pensions et appauvri la population avec une nouvelle réforme fiscale.

Ils ont souligné que le succès de la Grève Nationale a contribué à déclencher l’explosion de la plus grande indignation populaire accumulée face aux gouvernements néolibéraux et à leurs politiques régressives et répressives, tout en réaffirmant leur volonté de dialogue et de négociation.

Source Prensa Latina

