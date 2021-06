Colombie : Rapport préliminaire de la Mission de Solidarité Internationale et de droits de l'Homme

Violations des droits de l'Homme en Colombie dans le cadre de la grève nationale 2021

3 juin 2021

Table des matières

1. Présentation

Déploiement de la répression de l'Etat colombien Les victimes Le rôle des institutions A propos des délits commis Violations des droits de l'Homme dans les territoires parcourus par la mission internationale de solidarité et d'observation des droits de l'Homme

a. Département de Cauca-Popayan

b. Bogota

c. Pereira

d.Cali

e. Medellin

7. Conclusions

Présentation

La mission internationale de solidarité et d'observation des droits de l'Homme est arrivée en Colombie le 25 mai de cette année.

Face aux dénonciations récurrentes de violations des droits de l'Homme, elle a été réclamée par diverses organisations sociales, plateformes de défense des droits de l'Homme, organisations syndicales et ecclésiastiques entre autres pour constater sur place la grave situation décrite.

En réponse à ces dénonciations, pour faire un état des lieux et rendre visible la situation sur ce territoire, c'est un ensemble d'organisations de défense des droits de l'Homme comme SERPAJ, APDH LA MATANZA, CORREPI et XUMEC, diverses organisations sociales et populaires comme le Front Grande Patrie, le Front des Organisations en Lutte, le Front Populaire Darío Santillán, le Mouvement Evita, NOUS SOMMES des quartiers debout, le Mouvement de Participation des Etudiants, des organisations syndicales et de la société civile comme ATE, CTA- Autonome, l’Association Américaine des Juristes et le Centre Latino-américain d'Analyse Stratégique et la fédération Universitaire Argentine. On a conclu qu'il était impératif de contribuer à la protection de la vie et de la dignité humaine, de garantir la justice, la vérité et la respect des règlements, des lois et des traités internationaux en matière de défense des droits de l'Homme.

Nos objectifs en tant que mission

Faire un relevé des situations de violations des droits de l'Homme en Colombie dans le cadre de la grève nationale.

Elaborer un rapport minutieux destiné à les rendre visible et à les dénoncer en Colombie et à l'étranger.

Contribuer à une coordination internationale destinée à défendre les droits de l'Homme dans toute la région.

Pour cela, la mission s'est déplacée dans les villes suivantes : Cali, Medellin, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao et Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar,Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Facatativá et Madrid (Cundinamarca), Teusaquillo, La Caldera, et Portail Nord à Usaquén. Cela a permis d'accéder à la réalité que traverse le peuple colombien et de le connaître de première main. La voix des victimes et/ou de leur famille, des organisations et des organismes des différentes régions de la Colombie a été la source principale de notre rapport.

La souffrance du peuple colombien exigeait que nous fassions nos plus gros efforts et notre plus grand engagement et notre plus grande rigueur dans la visibilisation et la dénaturation des pratiques aberrantes qu'en tout temps et en tout lieu entraînent les violations des droits de l'Homme.

Le déploiement de la répression de l'Etat colombien

Les témoignages recueillis ont été accablants. Tous reprochent une violence importante de la répression sur la population civile sans défense. On avertit qu'une logique de guerre impropre des forces de sécurité d'un l'Etat qui se prétend démocratique, inclusif et respectueux des droits de l'Homme prédomine.

Ainsi, aussi bien la Police Nationale en général et en particulier l'Escadsron Mobile anti-émeutes (ESMAD) de concert avec l'Armée déchargent sur les manifestants et leur voisinage une combinaison de conduites et un arsenal sophistiqué qui ont de sévères conséquences sur le corps et l'esprit de leurs victimes. Une authentique scène qui combine feu, fumée, gaz et détonation (parmi d'autres ressources létales) est décrite dans les nombreux témoignages recueillis. Installé sur de petits blindés et parfois même directement sur l'asphalte ( ce qui aggrave le risque pour la population), ce qu'on appelle vulgairement « les bombes assourdissantes » ont provoqué de graves lésions à des centaines de personnes et même fait plusieurs morts (par exemple, celle de Sebastián Quintero Munera, Popayán 14 mai).

Il est habituel que les membres de la police tirent au visage avec des balles de caoutchouc, provoquant des lésions oculaires à de nombreux manifestants et passants, de même que l'utilisation de « caoutchoutiers, » de harpons et même la main pour lancer des pierres de grande portée sur la foule repliée. La bousculade de manifestants avec des chars légers provocant de graves blessures est de notoriété publique. C'est le cas de Juan Diego Ortega Garzón (24) Popayán, le 14 mai. La Police Nationale, après la dispersion de la manifestation, est entrée illégalement dans les domiciles, a arrêté des voisins étrangers aux incidents, perquisitionné illégament leurs maisons et ensuite provoqué des dégâts dans leurs maisons et est entrée violemment dans des lieux autonomes de la société civile.

Le caractère pacifique des manifestations est constamment troublé quand ce n'est pas par des provocations du personnel civil infiltré dans les rangs de al protestation, par le harcèlement, l'apparition subreptice ou la prise en tenailles des manifestants et des passants en général.

La critère abusif et arbitraire de la capacité d'arrêter, le traitement cruel appliqué aux détenus qui comprend des tortures, en particulier l'abus sexuel de femmes et de personnes sexuellement différentes arrêtées constituent des violations particulières et condamnables non seulement des droits de l'Homme mais aussi de la condition humaine. « L'affaire ALISON » dont le suicide à Popayán, le lendemain de son arrestation, a déchaîné l'indignation populaire qui a provoqué les événements de la URI locale le 14 mai, a été un exemple symbolique de ces abus.

Les actes arbitraires enregistrés sur les lieux de détention et l'absence de toute infoirmation et de toute collaboration avec les familles et les assistants légaux constituent une violation flagrante de l'exercice légitime de droit à se défendre.

Les nombreuses dénonciations des volontaires de l'assistance médicale et des plateformes de défense des droits de l'Homme qui, même officielles et correctement identifiées ont été attaquées par les forces de la répression en violation des règles les plus élémentaires de la protection et de la non obstruction à leurs tâches indispensables ont attiré l'attention de cette Mission. Une façon de procéder illégale a également été dénoncée par des journalistes, des communicants sociaux et des groupes multiculturels qui intègrent traditionnellement les colonnes de manifestants.

Les CAI (Centres de soins d'urgence) et les URI (unité de réaction d'urgence), tous 2 à la charge de la Police Nationale, loin de jouer le rôle pour lequel ils ont été conçus, font fonction de prison improvisées dans lesquelles l'entassement, la corruption et les traitements inhumains sont le dénominateur commun.

A leur tour, des conseillers de la ville de Bogotá ont dénoncé devant cette Mission le fait que dans les quartiers humbles de la périphérie, « il ne se passe pas de jour sans que l'ESMAD n'agisse en emmenant des goss des des quartiers, en les transférant très loin de leur logement et de leur famille pour ensuite les enfermer pourplus de 36 heures respecter les dispositions et les règlements au secret, les gazer dans leurs cellules et enfin leur imputer divers délits (obstruction de voie publique, terrorisme, sédition, etc...) »

Ils soulignent les dénonciations d’organisations de la société civile pour abus sexuels commis par les forces de l'ordre aussi bien que la voie publique que dans des lieux fermés. Ainsi, ils ont révélé que 79% des abus sexuels commis le 26 mai l'ont été sur des femmes et 8% sur des personnes à la sexualité différente.

On a reçu des dénonciations (qui ensuite ont été confirmées par cette Mission) sur l'existence d'entreprises privées (supermarchés et ateliers) dans lesquels auraient été transférées des personnes arrêtées dans les manifestations par les policiers en uniforme et en civil, auraient eu lieu des entrées et des sorties de mobiles et même de franc-tireurs sans qu'ils soient identifiés. Le supermarché Éxito de la localité de Calipso (Cali) et l'atelier

de mécanique LA Playa (périphérie de Bogotá) sont ceux qui ont été dénoncés.

On a prouvé que des civils armés ont participé à ces faits soit des rangs mêmes des forces de sécurité soit avec leur assentiment. Le cas de la représentante indigène Daniela Soto Pito blessée par balle à Cali le 9 mai de cette façon se détache parmi d'autres.

La mise en place de manœuvres de persécution des dirigeants sociaux et des membres de communautés indigènes grâce à de fausses accusations destinées à empêcher le libre exercice de la protestation n'est pas moins importante. Les photos placées sur les affiches dans les rues qui portent la signature et le tampon de la Police Nationale donnent au minimum un soutien illégal à des affaires postérieures (informations criminelles). Le processus de criminalisation ainsi engagé avec du harcèlement, des intimidations et des menaces indique clairement que la Police Nationale participe aux montages judiciaires et aux faux positifs conçus aux plus hauts niveaux de l’administration politique de l'Etat.

Les diverses organisations sociales que la Mission a rencontrées ont dénoncé l'existence de centaines de disparus dont on ignore toujours où ils se trouvent. Dans beaucoup de ces disparitions, la Police Nationale a joué un rôle actif puisque beaucoup de victimes ont été vues pour la dernière fois au moment où elles ont été arrêtées et transférées par des membres de celle-ci. L'apparition postérieure du corps (dans certains cas mutilé) ajoute un aberration au caractère systématique de cette pratique de l'Etat en en faisant un crime contre l'humanité. Dans le cadre de la Grève Nationale, Brahian Gabriel Rojas López de la ville de Pereira dont la disparition avait été signalée par des membres de leur famille le 28 avril et dont le corps a été découvert dans le lit du du rio Cauca le 3 mai avaient inaugiré la triste liste des disparus.

Selon l'article 218 de la Constitution Politique de Colombie, la Police Nationale est considérée comme un corps armé permanent dont la finalité est de garantir les conditions de l'exercice des droits et des libertés publics. A la lumière des dénonciations faites par le Peuple de Colombie et constatées par la Mission, on peut affirmer sans craindre de se tromper que les Forces de Sécurité ont violé leur promesse de maintien de l'ordre intérieur au-dessus de tout. Promesse qui s'achève en stipulant aussi que la Police Nationale doit «assurer le coexistence dans la paix des habitants de la Colombie. »

Les victimes

Dans tout le pays, la majorité du peuple colombien est sorti dans la rue avec un slogan qui l'unissait : « Arrêter pour avancer. » Les mesures contre le peuple n'ont pas seulement aiguisé la crise, elles sont retombées sur les secteurs qui souffraient le plus de la pandémie. L'Etat colombien a réprimé la protestation sans distinction et brutalement d'une façon instructive qui évidemment, lui est retombé dessus. Non seulement la grève s'est accentuée mais les marches se sont nourries chaque jour de citoyens désireux d'exprimer leur mécontentement et leur résistance.

Le parcours de la Mission a permis de prouver l'adhésion massive aux raisons qui ont motivé les protestations.

L'Etat a insisté avec des mesures qui restreignaient de plus en plus les droits et a augmenté le nombre de membres de la sécurité dans un exercice de militarisation du paysage social et de transformation du quotidien en un quotidien policier qui dérivé vers l'ensemble de violations dénoncé dans ce rapport.

La jeunesse a été en première ligne dans la protestation. Des quartiers populaires, des écoles et des universités, à l'épicentre des protestations. La Mission a parcouru les faubourgs du sud-est de Bogotá et a pu vérifier la décision inébranlable des gamis prêts à forger un avenir différent de ce qu'on leur propose. C'est aussi l'un des secteurs sociaux qui a le plus souffert des attaques acharnées de l'ESMAD, de la Police Nationale et de l'Armée.